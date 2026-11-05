Prediksi Skor dan Lineup Trabzonspor vs Freiburg di Conference League: Mohamed Salah Jadi Ancaman

PONTIANAK POST - Trabzonspor berpeluang memperpanjang tujuh kemenangan beruntun saat menjamu Freiburg pada pertandingan ketiga fase liga UEFA Conference League 2026/2027 di Papara Park, Jumat (6/11/2026) dini hari pukul 00.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi ujian bagi Freiburg yang harus menghadapi tuan rumah dengan performa impresif, termasuk dua kemenangan beruntun pada dua pertandingan awal Conference League.

Sorotan utama tertuju kepada Mohamed Salah yang menjadi salah satu kekuatan serangan Trabzonspor sejak bergabung dengan klub Turki tersebut.

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Sementara itu, Freiburg datang dengan modal dua kemenangan domestik atas Wolfsburg dan Augsburg setelah sebelumnya mengalami kekalahan 0-3 dari AS Monaco di Conference League.

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Trabzonspor sedang menikmati periode positif bersama pelatih Thomas Reis. Mereka telah memenangkan tujuh pertandingan berturut-turut di seluruh kompetisi dan mencatatkan enam kemenangan beruntun di Papara Park.

Kemenangan atas Freiburg akan memberikan kesempatan bagi Trabzonspor mempertahankan rekor sempurna di fase liga sekaligus memperkuat posisinya dalam persaingan menuju babak berikutnya.

Namun, Reis mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan kekuatan Freiburg.

Dikutip Anadolu Agency (AA), Reis menyebut Freiburg sebagai tim dengan kekuatan fisik dan kemampuan pressing yang bagus.

"Freiburg merupakan salah satu tim yang sangat saya kenal, memiliki kekuatan fisik dan gaya pressing yang bagus," kata Reis dalam konferensi pers prapertandingan, Rabu (4/11).