Prediksi Skor dan Lineup Atalanta vs Kairat di Conference League: Sarri Dibayangi Krisis Performa

PONTIANAK POST - Atalanta harus segera bangkit dari kekalahan telak 0-3 melawan Parma ketika menjamu Kairat Almaty pada matchday ketiga fase liga UEFA Conference League 2026/2027 di New Balance Arena, Bergamo, Jumat (6/11/2026) dini hari pukul 00.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Maurizio Sarri yang tengah menghadapi tekanan setelah La Dea tidak pernah menang dalam lima pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Situasi tersebut membuat pertandingan melawan wakil Kazakhstan menjadi kesempatan bagi Atalanta untuk memulihkan kepercayaan diri sekaligus memperbaiki posisi di klasemen..

Advertisement Sarri Masukkan Pemain Atalanta ke Pemusatan Latihan

Kekalahan 0-3 dari Parma pada lanjutan Serie A menjadi persoalan terbaru yang membayangi Atalanta.

Sports Mole melaporkan Sarri mengambil langkah pemusatan latihan atau ritiro agar para pemain lebih fokus menghadapi pertandingan Eropa.

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Atalanta bahkan telah kebobolan 14 gol selama lima pertandingan tanpa kemenangan tersebut.

Di Conference League, mereka mengawali kompetisi dengan kemenangan 3-1 atas Pafos sebelum kalah 0-2 dari Ajax.

Dalam konferensi pers yang dimuat situs resmi Atalanta pada 4 November, Sarri mengakui timnya sedang berada dalam situasi sulit.

"Tujuan kami adalah semakin memperkuat kebersamaan dan terus bekerja dalam semua aspek, sementara menjalani pemusatan latihan bersama dapat membantu," kata Sarri.

Ia juga mengingatkan bahwa Kairat bukan lawan yang bisa diremehkan.