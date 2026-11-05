Prediksi Skor Getafe vs Brighton di Conference League: Burung Camar Bertarung Usai Kalahkan City

PONTIANAK POST - Brighton & Hove Albion membawa modal kemenangan 1-0 atas Manchester City saat bertandang ke markas Getafe pada matchday ketiga fase liga UEFA Conference League 2026/2027 di Estadio Coliseum, Jumat (6/11/2026) dini hari pukul 03.00 WIB.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kondisi berbeda di kompetisi Eropa, yakni Brighton yang mengoleksi empat poin dan Getafe yang baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan.

Tim asuhan Fabian Hurzeler berada di posisi kesembilan klasemen fase liga, sedangkan Getafe menempati peringkat ke-30.

Advertisement Namun, tuan rumah juga memiliki modal positif setelah mengalahkan Sevilla 3-1 di La Liga, meskipun sempat tertinggal pada babak pertama.

Brighton Percaya Diri Usai Menumbangkan Manchester City

Kemenangan 1-0 atas Manchester City menjadi modal penting Brighton menjelang lawatan ke Spanyol. Brighton saat ini berada di posisi ketiga klasemen Premier League dan memperlihatkan konsistensi menghadapi klub-klub papan atas Inggris.

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Di Conference League, The Seagulls (Burung Camar) mengawali perjalanan dengan kemenangan 4-0 atas Kauno Zalgiris sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Jablonec.

Brighton juga memiliki catatan pertahanan cukup baik karena belum kebobolan dalam dua pertandingan tersebut. Meski demikian, Hurzeler menghadapi persoalan ketersediaan pemain menjelang pertandingan di Coliseum.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang dimuat situs resmi Brighton pada 4 November, Hurzeler memastikan Ferdi Kadioglu, Pascal Struijk, dan Femi Azeez tidak ikut dalam rombongan ke Spanyol.

"Kami tidak meninggalkan siapa pun di rumah untuk beristirahat, tetapi beberapa pemain harus tetap tinggal karena tidak tersedia untuk pertandingan besok," kata Hurzeler.

Ia juga menjelaskan kondisi ketiga pemain tersebut masih dalam proses pemulihan. "Femi semakin dekat untuk kembali. Kami masih berharap Ferdi bisa siap untuk pertandingan Minggu, sedangkan kondisi Pascal Struijk harus terus dipantau dari hari ke hari," ujarnya.