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Sepak Bola

PSIM Yogyakarta Bidik Kebangkitan, Kehadiran Risto Vidakovic Diharapkan Bawa Perubahan Positif

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Pelatih baru PSIM, Risto Vidakovic. (ILEAGUE)
Pelatih baru PSIM, Risto Vidakovic. (ILEAGUE)

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PONTIANAK POST – PSIM Yogyakarta mulai menata kekuatan tim kepelatihan setelah menunjuk Risto Vidakovic sebagai pelatih kepala baru.

Menariknya, pergantian posisi tersebut tidak membuat Guntur Cahyo Utomo meninggalkan Laskar Mataram.

Guntur memastikan dirinya tetap menjadi bagian dari tim meskipun tugasnya sebagai pelatih sementara atau caretaker segera berakhir.

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Ia bahkan menyatakan siap bekerja sama dengan Risto Vidakovic dan Edin Prljaca demi membawa PSIM meraih hasil lebih baik.

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Kepastian itu disampaikan Guntur setelah PSIM meraih kemenangan perdana di kandang saat menghadapi Borneo FC pada Minggu (1/11/2026).

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“Saya pasti masih akan berada di dalam tim,” ujar Guntur, dikutip dari laman resmi PSIM Jogja, Rabu (4/11).

Guntur Tak Persoalkan Siapa yang Memimpin PSIM

Kehadiran Risto Vidakovic sebagai pelatih kepala membuat Guntur tidak lagi menjalankan tugas sebagai caretaker. Namun, ia menegaskan bahwa perubahan tersebut bukan persoalan bagi dirinya.

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Menurut Guntur, keberhasilan tim tidak hanya bergantung pada sosok yang berdiri di pinggir lapangan. Kerja sama seluruh elemen klub menjadi hal yang jauh lebih penting.

“Terkait siapa yang akan di depan (memimpin tim), saya pikir tidak penting. Sekali lagi, kami bekerja sebagai tim,” jelasnya.

Ia juga memastikan tetap akan bekerja bersama jajaran pelatih, pemain, staf administrasi, hingga staf logistik. Dengan demikian, Guntur ingin menjaga suasana kerja yang solid di lingkungan PSIM.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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