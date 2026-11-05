Hasil Liga Champions: Liverpool Kalah dari Fenerbahce, Andoni Iraola Kesal dengan Gol Murah

PONTIANAK POST - Liverpool menelan kekalahan 2-3 dari Fenerbahce dalam pertandingan Liga Champions di Istanbul setelah dua kali kehilangan keunggulan akibat buruknya pertahanan dalam situasi bola mati, Kamis (5/11/2026) dini hari WIB.

Pelatih Andoni Iraola secara terbuka mengkritik cara timnya mengantisipasi bola mati yang berujung pada tiga gol lawan dan menghentikan rekor sempurna Liverpool di kompetisi Eropa musim ini.

Kekalahan tersebut semakin mengecewakan karena Liverpool sebelumnya mampu mencatatkan lima kemenangan beruntun di semua kompetisi, sebelum akhirnya menelan dua kekalahan berturut-turut.

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Liverpool sebenarnya dua kali unggul melalui Trey Nyoni dan Alexander Isak. Nyoni mencetak gol pertamanya untuk klub, sedangkan Isak turut membawa The Reds berada di posisi menguntungkan dalam pertandingan yang berlangsung di Istanbul tersebut.

Namun, keunggulan Liverpool dua kali berhasil disamakan Fenerbahce melalui Mason Greenwood dan Archie Brown sebelum Vedat Muriqi mencetak gol kemenangan pada menit ke-79.

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Iraola menilai ketiga gol tersebut seharusnya bisa diantisipasi dengan lebih baik oleh barisan pertahanannya.

"Gol-gol murah. Gol-gol yang kacau," ujar Iraola, dilansir Sky Sports.

Ia kemudian menjelaskan kesalahan yang terjadi dalam tiga situasi berbeda, yakni tendangan bebas, sepak pojok, dan lemparan ke dalam jarak jauh.

"Gol dari tendangan bebas terjadi dari posisi yang cukup jauh dan bola melewati pagar pemain. Gol terakhir berasal dari lemparan jauh, sedangkan pada gol kedua Cody Gakpo menyentuh bola tepat di depan Ali (Alisson)," jelasnya.

Komunikasi Pertahanan Jadi Masalah

Selain kesalahan mengantisipasi bola mati, Iraola juga menyoroti buruknya komunikasi antarpemain di tengah atmosfer stadion yang sangat bising.