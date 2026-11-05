Kabar Besar dari Portugal! Ronaldo Pensiun, FPF Janjikan Penghormatan

PONTIANAK POST – Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Cristiano Ronaldo setelah sang megabintang mengumumkan keputusannya mengakhiri perjalanan bersama tim nasional Portugal.

Melalui pernyataan resmi yang diterbitkan pada Kamis (5/11/2026), FPF menyebut Ronaldo sebagai sosok pemimpin inspiratif, teladan dalam dedikasi, sekaligus simbol penting bagi tim nasional Portugal.

“Lebih dari sekadar atlet yang luar biasa, kapten kami adalah pemimpin yang menginspirasi, contoh dedikasi, dan simbol utama semangat Tim Nasional kami,” demikian pernyataan FPF.

Advertisement Federasi menilai perjalanan Ronaldo bersama Selecao das Quinas merupakan pencapaian luar biasa. Selama membela Portugal, pemain yang dikenal dengan julukan CR7 tersebut mencatatkan 234 penampilan dan mencetak 146 gol.

Catatan itu menjadi bagian penting dari warisan Ronaldo di sepak bola Portugal. FPF juga menilai kontribusinya tidak hanya terlihat melalui gol dan penampilan, tetapi juga kepemimpinannya ketika mengenakan ban kapten.

Advertisement FPF Tak Ingin Ronaldo Pergi Tanpa Penghormatan

FPF menegaskan tidak ingin perpisahan Ronaldo dari tim nasional berlangsung tanpa penghormatan yang layak.

Federasi menyatakan memiliki keinginan kuat untuk mengorganisasi dan terlibat aktif dalam sebuah acara penghormatan bagi mantan kapten Portugal tersebut.

Baca Juga: Ronaldo Kirim Pesan Hormat untuk Messi

Acara itu nantinya diharapkan menjadi kesempatan bagi para pendukung dan masyarakat Portugal untuk kembali memberikan apresiasi atas perjalanan panjang Ronaldo bersama tim nasional.

Dalam pernyataannya, FPF menggambarkan Ronaldo sebagai pemain yang telah mengangkat nama Portugal dan menginspirasi generasi muda untuk mengikuti jejaknya.

Federasi juga menyebut warisan yang ditinggalkan Ronaldo melampaui lapangan hijau.