Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Siapkan Kejutan di Kandangnya

PONTIANAK POST – Pertandingan PSIM Yogyakarta vs Dewa United Banten FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027 diprediksi berlangsung ketat.

Meski memiliki posisi klasemen yang berbeda cukup jauh, PSIM berpeluang memberikan kejutan ketika menjamu Banten Warriors di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/11/2026), pukul 15.30 WIB.

PSIM Punya Modal Kemenangan atas Borneo FC

Advertisement Mengacu pada pemberitaan resmi I.League pada (5/11/2026), PSIM menempati peringkat ke-15 dengan lima poin dari delapan pertandingan. Sementara itu, Dewa United berada di posisi kedua dengan koleksi 17 poin.

Kendati demikian, PSIM memiliki modal positif setelah mengalahkan Borneo FC Samarinda dengan skor 2-1 pada (1/11/2026).

Advertisement Hasil tersebut menjadi kemenangan perdana Laskar Mataram di kompetisi musim ini.

Laman resmi PSIM Yogyakarta juga mencatat hasil pertandingan tersebut sebagai bagian dari perkembangan performa tim menjelang menghadapi Dewa United.

Pelatih caretaker PSIM, Guntur Cahyo Utomo, mengungkapkan bahwa timnya memaksimalkan waktu pemulihan sekaligus melakukan evaluasi.

Kehadiran pelatih baru Risto Vidakovic juga diharapkan memberikan perspektif tambahan bagi permainan tim.

Rekor Pertemuan Kedua Tim Berimbang

Berdasarkan statistik head to head di laman resmi I.League, kedua kesebelasan sama-sama mengoleksi satu kemenangan dari dua pertemuan terakhir.

Pada (22/10/2025), PSIM berhasil mengalahkan Dewa United 2-0 di Stadion Sultan Agung. Namun, Dewa United membalasnya dengan kemenangan 1-0 pada (3/4/2026).