Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sepak Bola

Prediksi Skor Madura United vs Arema FC di BRI Super League: Laskar Sape Kerrab Lebih Diunggulkan

K
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Madura United lakukan persiapan jelang laga kontra Arema FC dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027. (ILEAGUE)
Madura United lakukan persiapan jelang laga kontra Arema FC dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027. (ILEAGUE)

Advertisement

PONTIANAK POST – Pertandingan Madura United vs Arema FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027 diprediksi berlangsung sengit.

Duel bertajuk Derby Jawa Timur ini akan digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11/2026), pukul 19.00 WIB.

Madura United memiliki modal lebih meyakinkan menjelang pertandingan. Namun, Arema FC tentu tidak ingin kembali kehilangan poin setelah mengalami kekalahan pada pertandingan sebelumnya.

Advertisement

Madura United Datang dengan Kepercayaan Diri Tinggi

Berdasarkan catatan resmi I.League, Madura United mengoleksi 16 poin dari delapan pertandingan. Laskar Sape Kerrab mencatatkan lima kemenangan dan satu hasil imbang.

Baca Juga: Prediksi Skor PSM Makassar vs Madura United di BRI Super League: Laskar Sape Kerrab Perlu Waspada

Advertisement

Kemenangan 1-0 atas PSM Makassar pada (31/10/2026) menjadi modal penting bagi skuad asuhan Jose Gomes.

Hasil itu sekaligus memperlihatkan kemampuan Madura United mencuri poin ketika bermain di kandang lawan.

Melalui pemberitaan di laman yang sama, Jose Gomes menegaskan timnya tidak boleh cepat puas.

Ia meminta para pemain terus memperbaiki performa meskipun baru saja meraih kemenangan.

Baca Juga: Prediksi Skor Arema FC vs Bali United di BRI Super League: Catatan Buruk di Laga Tandang Menghantui

Arema FC Berusaha Bangkit dari Hasil Buruk

Berbeda dengan tuan rumah, Arema FC masih berupaya menemukan konsistensi. Singo Edan baru saja menelan kekalahan 1-3 dari Bali United pada 31 Oktober.

Catatan pertandingan juga memperlihatkan Arema sempat menelan kekalahan dari Persija Jakarta dan Garudayaksa FC.

Advertisement
Editor : Khoiril Arif Ya'qob
Bagikan:

Artikel Terkait

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Siapkan Kejutan di Kandangnya

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Siapkan Kejutan di Kandangnya

PSIM mengincar kemenangan atas Dewa United. Simak analisis kekuatan kedua tim dan prediksi skor BRI Super League.

Prediksi Skor Java United vs Adhyaksa FC di I.League Cup: Fabio Lefundes Siapkan 10 Pemain Muda

Prediksi Skor Java United vs Adhyaksa FC di I.League Cup: Fabio Lefundes Siapkan 10 Pemain Muda

Java United mengandalkan keuntungan kandang dan pemain muda EPA. Simak prediksi skor duel kontra Adhyaksa FC di I.League Cup 2026.

Prediksi Skor PSPS vs Bhayangkara FC di I.League Cup: Tuan Rumah Sedang On Fire, Punya Modal Kuat

Prediksi Skor PSPS vs Bhayangkara FC di I.League Cup: Tuan Rumah Sedang On Fire, Punya Modal Kuat

PSPS sedang dalam tren positif, tetapi Bhayangkara datang dengan ambisi mencuri poin. Simak prediksi skor dan analisis pertandingannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer