Prediksi Skor Madura United vs Arema FC di BRI Super League: Laskar Sape Kerrab Lebih Diunggulkan

PONTIANAK POST – Pertandingan Madura United vs Arema FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027 diprediksi berlangsung sengit.

Duel bertajuk Derby Jawa Timur ini akan digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11/2026), pukul 19.00 WIB.

Madura United memiliki modal lebih meyakinkan menjelang pertandingan. Namun, Arema FC tentu tidak ingin kembali kehilangan poin setelah mengalami kekalahan pada pertandingan sebelumnya.

Advertisement Madura United Datang dengan Kepercayaan Diri Tinggi

Berdasarkan catatan resmi I.League, Madura United mengoleksi 16 poin dari delapan pertandingan. Laskar Sape Kerrab mencatatkan lima kemenangan dan satu hasil imbang.

Advertisement Kemenangan 1-0 atas PSM Makassar pada (31/10/2026) menjadi modal penting bagi skuad asuhan Jose Gomes.

Hasil itu sekaligus memperlihatkan kemampuan Madura United mencuri poin ketika bermain di kandang lawan.

Melalui pemberitaan di laman yang sama, Jose Gomes menegaskan timnya tidak boleh cepat puas.

Ia meminta para pemain terus memperbaiki performa meskipun baru saja meraih kemenangan.

Arema FC Berusaha Bangkit dari Hasil Buruk

Berbeda dengan tuan rumah, Arema FC masih berupaya menemukan konsistensi. Singo Edan baru saja menelan kekalahan 1-3 dari Bali United pada 31 Oktober.

Catatan pertandingan juga memperlihatkan Arema sempat menelan kekalahan dari Persija Jakarta dan Garudayaksa FC.