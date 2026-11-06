Cristiano Ronaldo Pensiun dari Timnas Portugal, Rekor Fantastisnya Bersama Al Nassr Sulit Dipecahkan

PONTIANAK POST – Cristiano Ronaldo resmi mengakhiri perjalanan panjangnya bersama Timnas Portugal. Keputusan tersebut menutup karier internasional selama 23 tahun yang dipenuhi berbagai pencapaian luar biasa.

Namun, ada catatan menarik di balik perjalanan tersebut: sejumlah rekor terbesar Ronaldo justru tercipta ketika dirinya sudah bermain untuk Al Nassr di Liga Arab Saudi.

Laporan resmi Roshn Saudi League (RSL), Kamis (5/11/2026), mengungkap bahwa megabintang berusia 41 tahun itu tetap produktif bersama Portugal setelah bergabung dengan Al Nassr pada Desember 2022.

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Salah satu pencapaian paling mengesankan adalah torehan 28 gol dalam 38 penampilan bersama Portugal sejak memperkuat Al Nassr.

Advertisement Kontribusi tersebut mencakup hampir seperlima dari total gol internasionalnya. Ronaldo juga mencetak dua gol ketika Portugal menghadapi Hungaria pada Oktober 2025.

Brace tersebut membuat koleksi golnya di kualifikasi Piala Dunia mencapai 41 gol. Catatan itu menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kualifikasi Piala Dunia.

Pecahkan Rekor Penampilan Internasional

Pada Maret 2023, hanya beberapa bulan setelah bergabung dengan Al Nassr, Ronaldo mencatatkan penampilan ke-197 bersama Portugal.

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Ia melampaui rekor Bader Al Mutawa sebagai pemain dengan penampilan internasional terbanyak di sepak bola putra.

Tiga bulan kemudian, Ronaldo kembali menciptakan sejarah dengan menjadi pemain pertama yang mencapai 200 penampilan internasional.

Juara Nations League dan Cetak Rekor Dunia

Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang tampil dalam enam edisi Piala Eropa dan mencetak gol di enam edisi Piala Dunia.