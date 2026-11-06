Prediksi Skor dan Lineup Everton vs Coventry City di Liga Inggris: Lampard Kembali ke Hill Dickinson

PONTIANAK POST - Everton memburu kemenangan ketiga beruntun saat menjamu Coventry City pada pekan ke-10 Liga Inggris 2026/2027 di Hill Dickinson Stadium, Sabtu (7/11/2026) pukul 03.00 WIB, dalam pertandingan yang juga menandai kembalinya Frank Lampard ke markas mantan klubnya.

Pertandingan ini menjadi ujian bagi David Moyes untuk menjaga momentum positif Everton, sementara Lampard berusaha membawa Coventry mencuri poin di Liverpool.

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Everton menempati peringkat ketujuh klasemen dengan 13 poin dari sembilan pertandingan, sedangkan Coventry berada di posisi ke-16 dengan sembilan poin.

Everton datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Newcastle United 1-0 di St James' Park pada pertandingan sebelumnya.

Advertisement Kemenangan tersebut melanjutkan hasil positif setelah Everton juga menyingkirkan Newcastle di Piala Liga Inggris, sehingga The Toffees berpeluang mencatat tiga kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Namun, Coventry bukan lawan yang bisa diremehkan karena tim asuhan Lampard memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi.

Coventry juga baru mengalahkan Sunderland 3-1, hasil yang menjadi modal penting sebelum bertandang ke markas Everton.

Sorotan lain tertuju kepada Lampard yang kembali ke Hill Dickinson Stadium sebagai pelatih lawan untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Everton pada Januari 2023.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang dikutip BBC Sport, Lampard mengaku terkesan dengan perkembangan Everton di bawah Moyes.