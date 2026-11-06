Prediksi Skor dan Lineup Sevilla vs Alaves di La Liga: Duka Jesus de Miguel Bayangi Duel di Nervion

PONTIANAK POST - Sevilla menjamu Deportivo Alaves pada pekan ke-12 La Liga 2026/2027 di Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán, Sabtu (7/11/2026) pukul 03.00 WIB, dalam pertandingan yang berlangsung di tengah suasana duka sepak bola Spanyol setelah meninggalnya pemain CD Tenerife, Jesús de Miguel.

Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi Sevilla untuk bangkit setelah kalah 1-3 dari Getafe, sementara Alaves berusaha mengakhiri tujuh pertandingan tanpa kemenangan.

Duka Jesús de Miguel Jadi Sorotan

Advertisement Pelatih Sevilla Luis García Plaza dan pelatih Alaves Quique Sánchez Flores sama-sama menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Jesús de Miguel setelah mengalami benturan dengan kiper Andorra, Jesús Owono, dalam pertandingan sebelumnya.

Menurut laporan Cadena SER, García Plaza bahkan menilai pertandingan La Liga pekan ini seharusnya tidak digelar karena suasana duka yang masih dirasakan komunitas sepak bola.

"Menurut pendapat saya, pertandingan ini seharusnya tidak dimainkan," kata García Plaza dalam konferensi pers prapertandingan.

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Dia juga memberikan perhatian kepada Owono yang pernah bekerja dengannya ketika masih menangani Alaves.

García Plaza meminta publik tidak menjadikan penjaga gawang tersebut sebagai korban kedua dari tragedi itu.

Sementara itu, Quique Sánchez Flores mengatakan kepada La Razón bahwa satu korban saja sudah cukup dan mengakui peristiwa tersebut turut memengaruhi kondisi psikologis pemain Alaves.

"Kami menjalani persiapan dengan rasa sakit dan kesedihan mendalam akibat kehilangan Jesús de Miguel," ujar Sánchez Flores.

Meski demikian, kedua tim tetap harus menjalankan pertandingan sesuai jadwal.