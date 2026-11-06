Prediksi Skor dan Lineup Venezia vs Udinese di Serie A: Debut Zanetti dan Misi Mengakhiri Krisis

PONTIANAK POST - Udinese mengincar kebangkitan saat bertandang ke markas Venezia pada pekan ke-11 Serie A 2026/2027 di Stadion Pier Luigi Penzo, Sabtu, 7 November 2026 pukul 02.45 WIB, dalam pertandingan yang sekaligus menjadi debut Paolo Zanetti sebagai pelatih baru tim tamu.

Zanetti langsung menghadapi mantan klub yang pernah dibawanya promosi ke Serie A pada musim 2020/2021 setelah Udinese memecat Kosta Runjaic akibat rentetan hasil buruk.

Pertandingan ini penting bagi kedua tim karena Venezia berada di posisi ke-20 dengan tiga poin, sedangkan Udinese menempati peringkat ke-19 dengan lima poin setelah sama-sama memainkan 10 pertandingan.

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Udinese sedang mengalami periode sulit setelah menelan kekalahan 2-5 dari AS Roma pada pertandingan terakhir, yang sekaligus mengakhiri masa kepelatihan Runjaic.

Udinese hanya mengumpulkan lima poin dari 10 pertandingan Serie A dan sudah menelan tujuh kekalahan dalam delapan laga terakhir di semua kompetisi liga.

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Zanetti, yang dikontrak hingga 30 Juni 2027, mengakui timnya membutuhkan perubahan mentalitas untuk keluar dari tekanan klasemen.

Dalam konferensi pers perkenalannya yang dikutip dari situs resmi Udinese, Zanetti mengatakan, "Tim ini memiliki potensi besar, tetapi satu-satunya resep adalah bekerja keras."

Ia juga menegaskan, "Kami harus memiliki kerendahan hati, lebih sedikit bicara, dan bekerja."

Pertandingan di Stadion Pier Luigi Penzo memiliki nilai emosional bagi Zanetti karena ia pernah menangani Venezia pada 2020 hingga 2022 dan membawa klub tersebut kembali ke kasta tertinggi Italia setelah 19 tahun.

Di sisi lain, Venezia juga membutuhkan kemenangan setelah kalah dalam tiga pertandingan Serie A terakhir tanpa mencetak gol, termasuk kekalahan 0-1 dari Como.