Prediksi Skor Hamburger SV vs Borussia Monchengladbach di Bundesliga: Misi Bangkit Kevin Diks

PONTIANAK POST - Kevin Diks berpeluang kembali memperkuat Borussia Mönchengladbach saat bertandang ke markas Hamburger SV pada pekan kesembilan Bundesliga 2026/2027 di Volksparkstadion, Sabtu, 7 November 2026 pukul 02.30 WIB.

Bek Timnas Indonesia tersebut dilaporkan siap masuk skuad setelah absen dalam tiga pertandingan terakhir akibat masalah kebugaran, sebagaimana diberitakan GladbachLive pada Kamis, 5 November 2026.

Pertandingan ini penting bagi kedua tim karena Hamburg berada di peringkat ke-15 dengan sembilan poin, sedangkan Gladbach masih terpuruk di posisi ke-18 dengan empat poin.

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Kembalinya Diks menjadi kabar penting bagi Gladbach yang membutuhkan kestabilan di lini belakang setelah kebobolan 22 gol dalam delapan pertandingan Bundesliga.

Pemain berusia 30 tahun itu terakhir tampil saat Gladbach kalah 1-2 dari Hoffenheim pada 18 Oktober 2026 dan bermain penuh selama 90 menit, berdasarkan catatan statistik pertandingan yang dihimpun Opta Analyst.

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Setelah itu, Diks melewatkan pertandingan melawan Stuttgart, Karlsruher SC di DFB Pokal, dan Paderborn.

GladbachLive melaporkan Diks sudah kembali tersedia untuk pertandingan di Hamburg, meski pelatih Alexander Blessin masih harus mempertimbangkan kondisi sejumlah pemain yang mengalami cedera.

Gladbach mulai menunjukkan perbaikan setelah mengalahkan Stuttgart 3-2 pada 23 Oktober dan bermain imbang 0-0 melawan Paderborn pada 31 Oktober.

Dalam pertandingan melawan Stuttgart, Gladbach mencetak tiga gol melalui Joe Scally, Shuto Machino, dan Wael Mohya, sebelum mengamankan kemenangan pertamanya di Bundesliga musim ini.

Pelatih Alexander Blessin mengatakan kepada Bundesliga bahwa timnya harus lebih efektif memanfaatkan situasi setelah merebut bola.