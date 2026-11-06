Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg di Liga Prancis: Les Violets Dibayangi Krisis Produktivitas

PONTIANAK POST - Toulouse menghadapi persoalan ketajaman lini depan saat menjamu Strasbourg pada pekan ke-10 Liga Prancis 2026/2027 di Stadium de Toulouse, Sabtu (7/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Les Violets, julukan tuan rumah, berusaha mengakhiri kegagalan mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir, sedangkan Strasbourg datang dengan kepercayaan diri setelah menang telak 5-1 atas Auxerre.

Kedua tim sama-sama mengoleksi 10 poin setelah sembilan pertandingan, dengan Toulouse menempati peringkat ke-12 dan Strasbourg di posisi ke-13.

Advertisement Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Toulouse untuk mempertahankan keunggulan sebagai tuan rumah sekaligus memperbaiki produktivitas serangan.

Toulouse Harus Mengatasi Masalah Ketajaman

Toulouse sebelumnya mengakhiri lima pertandingan tanpa kekalahan di seluruh kompetisi domestik setelah takluk 0-2 dari Marseille.

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Toulouse sebenarnya mampu melepaskan enam tembakan tepat sasaran dalam pertandingan tersebut, tetapi gagal mengonversinya menjadi gol.

Masalah penyelesaian akhir menjadi perhatian karena Toulouse sudah membuang 19 peluang besar setelah sembilan pertandingan Ligue 1.

Jika kembali gagal mencetak gol, tim asuhan Jens Berthel Askou akan mencatat tiga pertandingan beruntun tanpa gol di kompetisi tersebut untuk pertama kalinya sepanjang 2026.

Meski demikian, Toulouse memiliki modal berupa catatan kandang yang cukup baik dan berpeluang memperpanjang rekor tidak terkalahkan di Stadium de Toulouse menjadi tiga pertandingan liga.

Strasbourg Punya Modal Kemenangan 5-1

Strasbourg datang dengan bekal kemenangan meyakinkan 5-1 atas Auxerre.