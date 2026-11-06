FIFA Matchday November: Timnas Indonesia Jajaki Hong Kong setelah Batal Lawan Yordania

PONTIANAK POST - Timnas Indonesia membuka komunikasi dengan Hong Kong untuk mencari lawan pengganti Yordania pada FIFA Matchday November 2026, tetapi hingga Jumat (6/11/2026) belum menerima kepastian jawaban dari negara tersebut.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Indonesia, Sumardji, mengonfirmasi penjajakan tersebut setelah pertandingan melawan Yordania yang dijadwalkan berlangsung pada 13 November 2026 di Stadion Internasional Amman dibatalkan akibat meningkatnya konflik di Timur Tengah.

"Sampai dengan sekarang, semalam kami kembali berkoordinasi dengan Hong Kong, tetapi belum mendapatkan jawaban resmi," kata Sumardji dilansir ANTARA, Jumat (6/11/2026).

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Sumardji menjelaskan, komunikasi dengan Hong Kong sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya, tetapi keterbatasan waktu membuat kepastian pertandingan belum diperoleh.

BTN kini harus bergerak cepat untuk memastikan Timnas Indonesia tetap mendapatkan pertandingan internasional pada kalender FIFA Matchday November.

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Sebelumnya, Indonesia dijadwalkan menghadapi Yordania pada 13 November di Amman, tetapi situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat rencana tersebut dibatalkan.

Menurut Sumardji, pihaknya sempat mempertimbangkan Turki sebagai lokasi alternatif untuk menggelar pertandingan melawan Yordania.

"Pertandingannya kami pindahkan ke Turki untuk mencari situasi yang aman, tetapi dengan berbagai pertimbangan, akhirnya kami memutuskan tidak melaksanakan pertandingan di Timur Tengah," ujar Sumardji.

Sumardji Bantah Indonesia Akan Menghadapi Turki

Sumardji juga membantah kabar yang menyebut Timnas Indonesia akan menghadapi Turki pada FIFA Matchday November.

Dia menegaskan, Turki hanya dipertimbangkan sebagai lokasi alternatif pertandingan melawan Yordania, bukan sebagai calon lawan skuad asuhan John Herdman.