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Sepak Bola

Prediksi Skor Borneo FC vs PSM Makassar di BRI Super League: Pesut Etam Punya Modal Kuat Jelang Laga

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Gol perdana di level senior menjadi momen tak terlupakan bagi winger muda Borneo FC Samarinda, Hugo Samir. (ILEAGUE)
Gol perdana di level senior menjadi momen tak terlupakan bagi winger muda Borneo FC Samarinda, Hugo Samir. (ILEAGUE)

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PONTIANAK POST – Pertandingan Borneo FC Samarinda melawan PSM Makassar pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027 diprediksi berlangsung menarik.

Duel yang digelar di Stadion Segiri, Sabtu (7/11/2026), pukul 15.30 WIB ini mempertemukan dua tim yang sama-sama membutuhkan kemenangan.

Berdasarkan statistik, rekor pertemuan menjadi salah satu modal penting bagi tuan rumah.

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Namun, PSM Makassar datang dengan kepercayaan diri setelah mendapatkan hasil positif di kompetisi berbeda.

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Rekor Head to Head Berpihak Borneo FC

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Mengacu pada data resmi I.League, Borneo FC unggul dalam 10 pertemuan terakhir melawan PSM Makassar. Pesut Etam mencatatkan empat kemenangan, empat hasil imbang, dan hanya dua kekalahan.

Dua pertemuan terakhir bahkan berhasil dimenangkan Borneo FC dengan skor identik 2-1.

Kemenangan tersebut terjadi pada 3 Januari 2026 di Stadion Segiri dan 18 April 2026 di markas PSM.

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Catatan ini menjadi modal psikologis bagi Borneo FC untuk kembali mengamankan poin di hadapan pendukung sendiri.

Kondisi Terbaru Kedua Kesebelasan

Mengutip pemberitaan di laman Borneo FC, Pesut Etam sebelumnya gagal membawa pulang poin dari markas PSIM Yogyakarta.

Hasil itu menjadi pekerjaan rumah bagi Mauro Jeronimo untuk memperbaiki konsistensi permainan.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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