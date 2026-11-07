Prediksi Skor Persita vs Isenmulang FC di BRI Super League: Pendekar Cisadane Potensi Menang Besar

PONTIANAK POST – Persita Tangerang berpeluang melanjutkan tren positif saat menjamu Isenmulang Kalteng FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Banten International Stadium, Sabtu (7/11/2026), pukul 19.00 WIB, menjadi kesempatan bagi Pendekar Cisadane untuk mempertahankan catatan impresif mereka.

Berdasarkan statistik sebelum pertandingan, Persita lebih diunggulkan. Namun, Isenmulang Kalteng FC tentu tidak ingin kembali kehilangan poin setelah melewati sejumlah pertandingan sulit.

Advertisement Baca Juga: Prediksi Skor Borneo FC vs PSM Makassar di BRI Super League: Pesut Etam Punya Modal Kuat Jelang Laga

Persita Datang dengan Modal Lima Gol

Mengutip laporan I.League dan Persita FC, tuan rumah memiliki catatan impresif menjelang pertandingan ini. Persita menjadi satu-satunya tim yang belum menelan kekalahan hingga pekan kedelapan.

Advertisement Dari tujuh pertandingan, anak asuh Carlos Pena mengoleksi empat kemenangan dan tiga hasil imbang. Mereka mengumpulkan 15 poin dengan produktivitas 17 gol.

Modal teranyar Persita juga sangat meyakinkan. Mereka sukses menghancurkan Persik Kediri dengan skor 5-1 pada 31 Oktober 2026. Sebelumnya, Persita juga mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 3-2.

Catatan tersebut memperlihatkan ketajaman lini serang Pendekar Cisadane yang bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan.

Isenmulang Kalteng FC Punya Pekerjaan Berat

Di kubu seberang, Isenmulang Kalteng FC menghadapi tantangan lebih besar. Berdasarkan data I.League, mereka baru mengoleksi satu kemenangan dan dua hasil imbang dari delapan pertandingan.

Kekalahan 0-4 dari Persib Bandung pada 1 November lalu menjadi hasil yang harus segera dilupakan. Isenmulang juga sudah kebobolan 16 gol dan baru mencetak tiga gol sepanjang kompetisi.

Pelatih Mundari Karya menaruh perhatian pada pemulihan mentalitas pemain setelah kekalahan tersebut. Disiplin bertahan akan menjadi faktor penting jika ingin meredam agresivitas Persita.