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Sepak Bola

Prediksi Persijap vs Garudayaksa FC di BRI Super League: Laskar Kalinyamat Akhiri Puasa Kemenangan?

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Kapten Persijap, Rubio Tiri berambisi raih kemenangan perdana di kandang. (PERSIJAP)
Kapten Persijap, Rubio Tiri berambisi raih kemenangan perdana di kandang. (PERSIJAP)

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PONTIANAK POST – Persijap Jepara menghadapi ujian penting saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (7/11/2026), pukul 19.00 WIB, menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk mengakhiri paceklik kemenangan.

Dua tim datang dengan motivasi berbeda. Persijap membutuhkan tiga poin untuk keluar dari tekanan di papan bawah, sedangkan Garudayaksa ingin melanjutkan momentum kebangkitan setelah meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya.

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Persijap Punya Modal Dua Hasil Imbang

Berdasarkan laporan resmi I.League, Persijap mulai menunjukkan perkembangan setelah melewati enam pertandingan pertama dengan kekalahan beruntun.

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Laskar Kalinyamat kemudian berhasil mengamankan dua hasil imbang, masing-masing 1-1 melawan Java United FC dan Persebaya Surabaya.

Pelatih Juan Cortes menegaskan pertandingan melawan Garudayaksa sangat penting bagi timnya.

Ia juga memastikan anak asuhnya sudah mempelajari kekuatan lawan dan siap memaksimalkan keuntungan bermain di kandang.

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Kabar baiknya, Jose Luis atau Tiri juga berpeluang kembali memperkuat Persijap setelah pulih dari cedera. Namun, Rahmatsho Rakhmatzoda masih membutuhkan waktu pemulihan.

Garudayaksa Datang dengan Kepercayaan Diri Tinggi

Di kubu tamu, Garudayaksa FC mempunyai modal lebih meyakinkan. Tim asuhan Milos Joksic berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-1 pada pekan sebelumnya.

Hasil tersebut menjadi dorongan penting bagi Garudayaksa untuk memperbaiki posisi klasemen. Joksic juga menilai Persijap bukan lawan yang bisa dianggap remeh, terutama karena perkembangan permainan dan kecepatan serangan balik Laskar Kalinyamat.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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