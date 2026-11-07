Prediksi Skor Persija vs Persebaya di BRI Super League: Shin Tae-yong Waspadai Ancaman Bajul Ijo

PONTIANAK POST – Persija Jakarta akan menghadapi Persebaya Surabaya dalam pertandingan pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027.

Duel dua klub besar Indonesia ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026), pukul 19.00 WIB.

Pertandingan diprediksi berlangsung sengit karena kedua kesebelasan sama-sama membutuhkan kemenangan.

Advertisement Persija ingin mempertahankan persaingan di papan atas, sementara Persebaya berusaha bangkit setelah melewati periode yang kurang memuaskan.

Persija Punya Keuntungan Rekor Pertemuan

Advertisement Mengacu pada data I.League, Persija memiliki catatan lebih baik dalam delapan pertemuan terakhir melawan Persebaya.

Macan Kemayoran mengoleksi empat kemenangan, sedangkan Bajul Ijo hanya satu kali menang. Tiga pertandingan lainnya berakhir imbang.

Persija juga berhasil memenangkan dua pertemuan terakhir. Pada 18 Oktober 2025, Macan Kemayoran menang 3-1 di markas Persebaya. Kemudian, pada 11 April 2026, Persija kembali mengalahkan Bajul Ijo dengan skor 3-0.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi anak asuh Shin Tae-yong untuk kembali mengamankan poin penuh di hadapan Jakmania.

Shin Tae-yong Waspadai Kebangkitan Persebaya

Meski lebih diunggulkan, Persija tidak sedang berada dalam kondisi sempurna. Kekalahan 1-2 dari Dewa United pada pertandingan sebelumnya menjadi pekerjaan rumah bagi tim pelatih.

Shin Tae-yong menegaskan bahwa timnya sudah menjalani persiapan dengan baik. Pembenahan koordinasi antarlini dan efektivitas serangan menjadi perhatian utama.