Prediksi Skor dan Lineup Arsenal vs Hull City di Liga Inggris: Rekor Sempurna The Gunners di Kandang

PONTIANAK POST - Arsenal berpeluang memperlebar keunggulan di puncak klasemen Liga Inggris saat menjamu Hull City di Emirates Stadium, Sabtu (7/11/2026), pukul 22.00 WIB setelah mencatatkan empat kemenangan beruntun di Premier League.

The Gunners mengoleksi 24 poin dari sembilan pertandingan dan unggul tiga angka atas Manchester City yang berada di posisi kedua, sedangkan Hull City menempati peringkat ke-11 dengan 11 poin.

Pertandingan pekan ke-10 ini menjadi kesempatan bagi Arsenal mempertahankan rekor sempurna di kandang sekaligus memperpanjang tren positif menjelang jeda internasional November.

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Arsenal datang dengan modal kemenangan 1-0 atas Liverpool di Anfield pada pertandingan sebelumnya.

Gol Kai Havertz memastikan tiga poin bagi pasukan Mikel Arteta sekaligus mengakhiri penantian panjang Arsenal untuk kembali menang dalam pertandingan liga di markas Liverpool.

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Arsenal juga mencatatkan empat kemenangan beruntun di Premier League setelah sebelumnya mengalahkan lawan-lawannya dalam rangkaian pertandingan domestik.

Kemenangan 2-1 atas Slavia Praha di Liga Champions pada tengah pekan semakin menambah kepercayaan diri tuan rumah, meskipun Arteta masih menyoroti penurunan performa timnya pada babak kedua.

Situasi berbeda dialami Hull City asuhan Sergej Jakirovic yang belum menang dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi.

The Tigers bermain imbang 2-2 melawan Ipswich Town pada pertandingan terakhirnya, meskipun hanya menguasai 39 persen penguasaan bola.

Hull masih berada di papan tengah dengan 11 poin, tetapi persoalan pertahanan menjadi perhatian karena mereka gagal mencatatkan clean sheet dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi.