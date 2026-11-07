Prediksi Skor Valencia vs Real Madrid di La Liga: Mourinho Bidik Kemenangan Kedelapan Beruntun

PONTIANAK POST - Real Madrid memburu kemenangan kedelapan beruntun di semua kompetisi saat bertandang ke markas Valencia di Stadion Mestalla, Minggu (8/11/2026) dini hari pukul 03.00 WIB, dengan Kylian Mbappe menjadi tumpuan lini serang tim asuhan Jose Mourinho.

Pertandingan pekan ke-12 La Liga 2026/2027 ini mempertemukan Real Madrid yang berada di posisi ketiga dengan 27 poin dan Valencia yang terpuruk di peringkat ke-19 dengan sembilan poin.

Real Madrid datang dengan modal tujuh kemenangan beruntun, sedangkan Valencia baru mengakhiri periode sulit setelah mengalahkan Elche 1-0.

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Isu terbaru menjelang pertandingan adalah padatnya jadwal Real Madrid yang harus menjalani tiga pertandingan tandang dan tiga perjalanan dalam tujuh hari.

Dalam konferensi pers yang diberitakan AS, Mourinho menyebut jadwal tersebut sebagai hadiah besar dari La Liga atau pemegang hak siar, dengan nada menyindir karena timnya kehilangan waktu pemulihan.

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"Kami menghadapi tiga pertandingan dengan tiga perjalanan dalam tujuh hari, dan itu merupakan hadiah besar yang diberikan kepada kami," kata Mourinho.

Meski mengeluhkan jadwal, pelatih asal Portugal tersebut menegaskan situasi itu harus dihadapi dengan ketahanan mental dan kedalaman skuad.

Mourinho juga mengingatkan bahwa Mestalla merupakan stadion yang sulit bagi tim tamu karena dukungan suporter Valencia.

Sementara itu, Valencia membutuhkan kemenangan untuk menjauh dari zona degradasi setelah hanya mengumpulkan sembilan poin dalam 11 pertandingan.

Los Che baru mencetak delapan gol sepanjang kompetisi, salah satu catatan serangan terburuk di La Liga musim ini.