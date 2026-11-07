Prediksi Skor dan Lineup AS Roma vs Sassuolo di Serie A: Jay Idzes Hadapi Ujian Berat di Olimpico

PONTIANAK POST - Jay Idzes berpeluang kembali menjadi andalan Sassuolo saat menghadapi AS Roma pada pekan ke-11 Serie A 2026/2027 di Stadion Olimpico, Minggu (8/11/2026) pukul 02.45 WIB, setelah bek Timnas Indonesia itu kembali bermain penuh dalam kekalahan 2-4 dari Fiorentina.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Sassuolo yang sedang mengalami krisis pertahanan, sementara Roma berusaha bangkit setelah kehilangan keunggulan dua gol dan kalah 2-3 dari Manchester United di Liga Champions.

Roma lebih diunggulkan karena memiliki produktivitas serangan yang tinggi dan bermain di kandang sendiri. Sebaliknya, Sassuolo datang dengan catatan empat kekalahan beruntun di Serie A.

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Jay Idzes kembali menjadi starter saat Sassuolo menghadapi Fiorentina pada 2 November 2026. Bek berusia 26 tahun tersebut bermain selama 90 menit setelah menepi akibat cedera otot paha kiri sejak September.

Namun, comeback kapten Timnas Indonesia itu belum memberikan hasil positif karena Sassuolo kalah 2-4 meski sempat mencetak dua gol melalui Armand Laurienté.

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Idzes mengakui Sassuolo sedang melewati masa sulit dan perlu memperbaiki konsentrasi ketika menghadapi situasi penting dalam pertandingan.

"Ini jelas masa sulit bagi kami karena saya pikir kami memiliki tim yang bagus. Kami harus memahami momen-momen dalam pertandingan dan kapan penting untuk tidak kebobolan," ujar Idzes.

Dia juga menegaskan timnya harus lebih agresif dan tetap bersatu untuk keluar dari periode buruk tersebut.

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena Sassuolo sudah kebobolan 26 gol dalam 10 pertandingan liga, catatan pertahanan terburuk di kompetisi berdasarkan ulasan Sports Mole.

Idzes kemungkinan kembali dipercaya sebagai bek tengah untuk menghadapi lini serang Roma yang dipimpin Donyell Malen.