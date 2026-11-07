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Sepak Bola

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Man City: Haaland Berpeluang Jadi Mimpi Buruk Tuan Rumah

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Erling Haaland menjadi andalan Manchester City saat menghadapi Aston Villa di Villa Park dalam lanjutan Premier League, Sabtu, 24 Oktober 2026. (IG@erling)
Erling Haaland tetap menjadi andalan Manchester City. (IG@erling)

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PONTIANAK POST – Manchester City menghadapi ujian penting saat bertandang ke markas Nottingham Forest dalam lanjutan pekan ke-10 Premier League 2026/2027. Pertandingan digelar di City Ground, Minggu (8/11/2026) pukul 00.30 WIB.

Ini menjadi kesempatan bagi The Citizens untuk kembali ke jalur kemenangan setelah menelan dua kekalahan beruntun di kompetisi domestik.

Di sisi lain, Nottingham Forest juga membutuhkan hasil positif. Bermain di hadapan pendukung sendiri, The Tricky Trees bertekad mengakhiri catatan buruk sekaligus menjauh dari zona degradasi.

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Nottingham Forest Masih Kesulitan di Kandang

Berdasarkan laporan resmi Nottingham Forest, tim asuhan Oliver Glasner belum mampu meraih kemenangan kandang di Premier League musim ini.

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Dari empat pertandingan kandang, Forest mencatatkan tiga kekalahan dan satu hasil imbang. Bahkan, mereka belum mampu mencetak satu gol pun di City Ground dalam empat laga tersebut.

Masalah produktivitas menjadi pekerjaan rumah terbesar. Forest baru mengoleksi enam gol dari sembilan pertandingan liga.

Catatan tersebut memperlihatkan kesulitan mereka dalam memaksimalkan peluang meskipun mampu menciptakan banyak tembakan.

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Glasner kini berharap anak asuhnya bisa memperbaiki penyelesaian akhir ketika menghadapi salah satu kandidat juara musim ini.

Manchester City Incar Kebangkitan Bersama Haaland

Manchester City juga tidak datang dengan kondisi sempurna. Pasukan Enzo Maresca baru saja menelan kekalahan dari Aston Villa dan Brighton dalam dua pertandingan Premier League terakhir.

Hasil tersebut membuat City kehilangan posisi puncak klasemen. Meski demikian, kemenangan 3-2 atas RB Leipzig di Liga Champions menjadi suntikan kepercayaan diri menjelang lawatan ke Nottingham.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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