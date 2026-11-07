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Sepak Bola

Prediksi Skor Leeds United vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris: Elland Road Masih Angker

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Penulis: Efprizan
Tottenham Hotspur menghadapi ujian penting saat bertandang ke markas Leeds United pada pekan ke-10 Liga Inggris 2026/2027 di Elland Road, Sabtu (7/11/2026), pukul 19.30 WIB. (IG@jpvanhecke)
Tottenham Hotspur menghadapi ujian penting saat bertandang ke markas Leeds United pada pekan ke-10 Liga Inggris 2026/2027 di Elland Road, Sabtu (7/11/2026), pukul 19.30 WIB. (IG@jpvanhecke)

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PONTIANAK POST - Tottenham Hotspur menghadapi ujian penting saat bertandang ke markas Leeds United pada pekan ke-10 Liga Inggris 2026/2027 di Elland Road, Sabtu (7/11/2026), pukul 19.30 WIB.

Tim asuhan Roberto De Zerbi tersebut datang dengan modal tiga kemenangan beruntun, sedangkan Leeds United sedang berusaha mengakhiri periode lima pertandingan tanpa kemenangan di kompetisi domestik.

Namun, Tottenham tidak bisa menganggap laga ini mudah karena Leeds belum terkalahkan dalam delapan pertandingan kandang terakhirnya di Liga Inggris.

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Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi Tottenham untuk meraih empat kemenangan liga berturut-turut untuk pertama kalinya sejak September-Oktober 2023.

Momentum Berbeda, Rekor Kandang Leeds Jadi Ancaman

Leeds United berada di peringkat ke-12 klasemen dengan 11 poin, sedangkan Tottenham menempati posisi kesembilan dengan 12 poin setelah sembilan pertandingan.

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Daniel Farke harus segera memperbaiki produktivitas timnya setelah Leeds gagal meraih kemenangan dalam lima pertandingan liga terakhir, dengan catatan tiga kali imbang dan dua kekalahan.

Kekalahan 0-2 dari Bournemouth pada pertandingan sebelumnya semakin memperlihatkan persoalan Leeds dalam menjaga konsistensi permainan.

Meski demikian, Elland Road masih menjadi kekuatan utama mereka karena belum terkalahkan dalam delapan pertandingan kandang terakhir di kompetisi kasta tertinggi Inggris, dengan empat kemenangan dan empat hasil imbang.

Sebaliknya, Tottenham mulai menemukan kestabilan setelah melewati enam pertandingan awal tanpa kemenangan.

Roberto De Zerbi membawa Spurs menang 3-1 atas Coventry City, kemudian mengalahkan Chelsea 2-0 dan Crystal Palace dengan skor serupa.

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Editor : Efprizan
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