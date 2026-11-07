Prediksi Skor Fulham vs Newcastle United di Liga Inggris: Joelinton Absen, Magpies Terancam

PONTIANAK POST - Fulham berpeluang memperpanjang tren positif ketika menjamu Newcastle United pada pekan ke-10 Liga Inggris 2026/2027 di Craven Cottage, Sabtu, 7 November 2026, pukul 22.00 WIB, dengan kondisi tim tamu yang sedang berusaha bangkit setelah mengalami serangkaian kekalahan.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi pelatih Newcastle, Matthias Jaissle, yang membutuhkan respons positif dari para pemainnya setelah dua kekalahan beruntun melawan Everton.

Sebaliknya, Fulham asuhan Álvaro Arbeloa mulai menemukan konsistensi setelah melewati tiga pertandingan Premier League tanpa kekalahan.

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Fulham mengalami awal musim yang sulit karena tidak mampu meraih kemenangan dalam enam pertandingan pertama Liga Inggris.

Namun, perubahan mulai terlihat setelah Arbeloa membawa timnya mencatatkan dua kemenangan dan tiga hasil imbang dalam enam pertandingan terakhir.

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Kemenangan 1-0 atas Hull City dan Coventry City menjadi bukti perkembangan pertahanan Fulham, sebelum mereka bermain imbang 1-1 melawan Aston Villa pada pertandingan terakhir.

Fulham hanya kebobolan tiga gol dalam enam pertandingan liga terakhir. Catatan tersebut menjadi modal penting menghadapi Newcastle yang sedang mengalami penurunan performa.

Newcastle saat ini berada di peringkat ke-13, sedangkan Fulham menempati posisi ke-15 klasemen sementara.

The Magpies mengalami empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir Premier League, termasuk kekalahan 0-1 dari Everton.

Bahkan, kekalahan tersebut memunculkan kekecewaan pendukung Newcastle yang meluapkan protes di St James' Park.