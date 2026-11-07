Prediksi Fulham vs Newcastle: The Cottagers Sedang Bangkit, The Magpies Terancam Tersandung

PONTIANAK POST – Pertandingan Fulham vs Newcastle United akan menjadi salah satu duel menarik pada pekan ke-10 Premier League 2026/2027.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Craven Cottage, Sabtu (7/11/2026), pukul 15.00 GMT atau 22.00 WIB.

Fulham memiliki modal positif setelah mulai menemukan konsistensi permainan. Sementara Newcastle datang dengan beban untuk segera mengakhiri periode sulit setelah serangkaian hasil mengecewakan.

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Melansir dari berbagai sumber, perjalanan Fulham musim ini sempat berjalan sulit. Tim asuhan Alvaro Arbeloa gagal meraih kemenangan dalam enam pertandingan awal Premier League.

Advertisement Namun, situasi mulai berubah. Kemenangan 1-0 atas Hull City dan Coventry City menjadi titik kebangkitan The Cottagers. Mereka kemudian bermain imbang 1-1 melawan Aston Villa pada pertandingan terakhir.

Fulham kini tidak terkalahkan dalam tiga laga liga terakhir. Perbaikan juga terlihat di lini belakang karena mereka hanya kebobolan tiga gol dalam enam pertandingan Premier League terakhir.

Meski demikian, produktivitas gol masih menjadi pekerjaan rumah. Fulham baru mencetak sembilan gol sepanjang musim ini.

Catatan tersebut membuat efektivitas lini depan menjadi salah satu faktor penting saat menghadapi Newcastle.

Newcastle Incar Kebangkitan di Craven Cottage

Newcastle United justru menghadapi situasi yang lebih rumit. Pasukan Matthias Jaissle menelan kekalahan 0-1 dari Everton pada pertandingan terakhir, sekaligus memperpanjang periode negatif mereka.

The Magpies telah menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Kekalahan tersebut juga membuat tekanan terhadap Jaissle semakin meningkat.