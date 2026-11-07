Prediksi Skor dan Lineup Nottingham Forest vs Manchester City di Liga Inggris: Tricky Trees Tumbang

PONTIANAK POST - Manchester City memburu kemenangan saat bertandang ke markas Nottingham Forest pada pekan ke-10 Liga Inggris 2026/2027 di City Ground, Minggu (8/11) dini hari pukul 00.30 WIB (live SCTV), setelah menelan dua kekalahan beruntun di kompetisi domestik.

Manchester City datang dengan modal kemenangan 3-2 atas RB Leipzig di Liga Champions, tetapi masih harus memperbaiki performa setelah kalah dari Aston Villa dan Brighton di Premier League.

Sementara itu, The Tricky Trees, julukan Nottingham Forest, membutuhkan kemenangan untuk keluar dari tekanan setelah hanya mengumpulkan enam poin dari sembilan pertandingan dan menempati peringkat ke-19.

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Manchester City asuhan Enzo Maresca mengawali musim dengan tujuh kemenangan beruntun di Liga Inggris sebelum mengalami dua kekalahan berturut-turut. The Citizens masih berada di peringkat kedua klasemen dengan 21 poin, tertinggal tiga angka dari Arsenal.

Kemenangan atas Leipzig menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Erling Haaland dan rekan-rekannya menjelang lawatan ke Nottingham.

Sebaliknya, Forest baru meraih satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan lima kekalahan dari sembilan pertandingan.

Catatan kandang Forest juga menjadi perhatian karena mereka belum mencetak gol dalam empat pertandingan kandang Liga Inggris musim ini.

Bahkan, berdasarkan statistik yang dipublikasikan Nottingham Forest, mereka sudah melewati enam pertandingan kandang Premier League tanpa kemenangan.

Pernyataan Maresca dan Glasner Jelang Pertandingan

Enzo Maresca tidak ingin meremehkan Nottingham Forest meskipun lawannya sedang berada di papan bawah klasemen.

Dalam wawancara prapertandingan yang dipublikasikan situs resmi Manchester City, Maresca mengaku terkejut melihat posisi Forest karena menilai performa mereka sebenarnya lebih baik daripada gambaran klasemen.