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Sepak Bola

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Hull City: Gyökeres Geser Havertz, Rice Bisa Dicadangkan

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Arsenal vs Hull City di Liga Inggris pada pekan ke-10. (PREMIER LEAGUE)
Arsenal vs Hull City di Liga Inggris pada pekan ke-10. (PREMIER LEAGUE)

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PONTIANAK POST – Arsenal akan menghadapi Hull City pada lanjutan Premier League 2026/2027, Sabtu (7/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Menjelang pertandingan di Emirates Stadium, perhatian tertuju pada kemungkinan perubahan komposisi pemain yang disiapkan Mikel Arteta.

Prediksi susunan pemain yang dirilis Premier League menyoroti tiga nama Arsenal: Ezri Konsa, Declan Rice, dan Viktor Gyökeres.

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Sementara di kubu Hull, absennya Matt Crooks akibat skorsing berpotensi memaksa Sergej Jakirovic melakukan penyesuaian.

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Gyökeres Bisa Menggeser Havertz

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Persaingan di lini depan Arsenal menjadi salah satu hal paling menarik. Viktor Gyökeres berpeluang masuk starting XI setelah tampil produktif pada pertandingan tengah pekan.

Penyerang tersebut mencetak gol sekaligus memberikan assist. Kontribusi itu membuka peluang bagi Gyökeres untuk mengambil tempat Kai Havertz yang juga menjadi opsi utama Arteta di lini serang.

Keputusan akhir kemungkinan bergantung pada strategi yang ingin diterapkan Arsenal. Gyökeres menawarkan kekuatan fisik dan ancaman langsung ke gawang lawan, sedangkan Havertz memberikan alternatif dalam pergerakan serta kombinasi antarpemain.

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Rice Berpotensi Istirahat, Konsa Dipertahankan

Di sektor tengah, Declan Rice berpeluang memulai pertandingan dari bangku cadangan. Gelandang tersebut bermain penuh pada laga Rabu sehingga Arteta bisa memberinya waktu istirahat.

Myles Lewis-Skelly diperkirakan menjadi kandidat pengganti jika Rice tidak dimainkan sejak awal.

Sementara itu, Ezri Konsa diprediksi tetap mengisi lini belakang. Meski harus meninggalkan lapangan lebih cepat pada pertandingan tengah pekan, Arteta menyebut sang pemain merasa baik-baik saja.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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