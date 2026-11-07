Prediksi Skor dan Lineup Persija vs Persebaya di BRI Super League: STY Absen, Tavares Bidik Kejutan

PONTIANAK POST - Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu, 7 November 2026, pukul 19.00 WIB, dengan absennya Shin Tae-yong menjadi salah satu perhatian menjelang pertandingan.

Pelatih Persija tersebut tidak bisa mendampingi tim karena menjalani perawatan akibat influenza tipe A, sebagaimana diberitakan JawaPos.com, Sabtu (7/11).

Shin Tae-yong Absen, Persija Tetap Diunggulkan

Advertisement Shin mengabarkan kondisi kesehatannya melalui akun Instagram dan menyatakan akan menyaksikan pertandingan melawan Persebaya dari rumah.

Dalam pertandingan sebelumnya melawan PSMS Medan di I.League Cup, posisi Shin juga telah digantikan asistennya, Choi In-cheul.

Persija membutuhkan kemenangan setelah kalah 1-2 dari Dewa United pada pertandingan liga sebelumnya dan bermain imbang 1-1 melawan PSMS Medan.

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Situasi semakin penting karena Dewa United berhasil mengambil alih posisi teratas klasemen setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta 2-1.

Persija mengoleksi 18 poin, sedangkan Persebaya berada di posisi ketujuh dengan 13 poin berdasarkan data klasemen sebelum pertandingan.

Tavares Minta Persebaya Minimalkan Kesalahan

Di kubu tamu, pelatih Bernardo Tavares menghadapi tantangan membawa Persebaya kembali meraih hasil positif.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Jumat (6/11), Tavares mengingatkan pemainnya agar tidak melakukan kesalahan yang bisa dimanfaatkan Persija.

"Persija adalah tim besar. Jika kami terlalu banyak melakukan kesalahan, mereka bisa memanfaatkannya," kata Tavares.