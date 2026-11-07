Prediksi Skor dan Lineup Borneo FC Vs PSM Makassar di BRI Super League: Pesut Etam Bidik Kebangkitan

PONTIANAK POST - Borneo FC Samarinda menjamu PSM Makassar pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Segiri, Sabtu, 7 November 2026, pukul 15.30 WIB, dengan kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah menelan kekalahan pada pertandingan liga sebelumnya.

Pesut Etam kalah 1-2 dari PSIM Yogyakarta, sedangkan Juku Eja menyerah 0-1 saat menjamu Madura United.

Borneo FC dan PSM Sama-Sama Memburu Kebangkitan

Advertisement Kedua kesebelasan mengoleksi sembilan poin sehingga pertandingan ini penting untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Borneo FC masih bermasalah dengan konsistensi dan produktivitas gol, sedangkan PSM perlu memperbaiki pertahanan yang sudah kebobolan 13 gol dalam delapan pertandingan.

Borneo FC hanya meraih satu kemenangan dari tiga pertandingan kandang di Stadion Segiri, sementara PSM mengoleksi satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam empat laga tandang.

Catatan pertemuan juga sedikit menguntungkan tuan rumah karena Borneo FC meraih dua kemenangan, PSM satu kemenangan, dan dua pertandingan lainnya berakhir imbang dalam lima pertemuan terakhir di liga.

Darije Kalezic Fokus Benahi PSM

Pelatih PSM Darije Kalezic mengakui proses mengembalikan performa tim membutuhkan kerja keras dan tidak bisa dilakukan secara instan.

"Kami menyibukkan dengan pertandingan yang paling dekat melawan Borneo FC," kata Kalezic, dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (6/11).

Sementara itu, gelandang PSM Stefan Jevtoski menegaskan timnya datang ke Samarinda untuk memburu tiga poin meskipun menyadari kualitas pemain Borneo FC.

"Borneo FC memiliki banyak pemain bagus dan melakukan beberapa perubahan di skuad mereka, tetapi kami datang untuk mencari tiga poin," ujar Jevtoski, dikutip dari laman resmi PSM.