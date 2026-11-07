Prediksi Susunan Pemain Fulham vs Newcastle: Yoane Wissa Starter, The Magpies Siapkan Perombakan

PONTIANAK POST – Persaingan memperebutkan tempat di starting XI menjadi salah satu sorotan menjelang duel Fulham kontra Newcastle United pada pekan ke-10 Premier League 2026/2027.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Craven Cottage, Sabtu (7/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Melansir Premier League, Fulham diperkirakan tidak banyak mengubah komposisi pemain setelah menunjukkan performa positif.

Advertisement Sebaliknya, Newcastle berpotensi melakukan sejumlah rotasi menyusul hasil kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Nama Yoane Wissa menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan. Penyerang tersebut berpeluang masuk susunan utama untuk mengisi posisi yang sebelumnya ditempati Joe Willock atau William Osula.

Advertisement Fulham Diprediksi Pertahankan Starting XI

Pelatih Fulham tampaknya tidak memiliki alasan kuat untuk melakukan banyak perubahan. Penampilan apik pada pertandingan sebelumnya membuat sebagian besar pemain diperkirakan kembali mendapat kepercayaan.

Ryan Sessegnon sudah bisa dimainkan setelah menyelesaikan hukuman larangan bertanding. Namun, ia harus bersaing dengan Antonee Robinson yang selama ini menjadi pilihan di posisi bek kiri.

Di lini tengah, Hugo Larsson dan Cesar Palacios menjadi alternatif untuk menggantikan Sander Berge. Keduanya berpeluang mendapat kesempatan apabila pelatih ingin memberikan penyegaran di sektor tersebut.

Sementara itu, Gonzalo Garcia diprediksi tetap menjadi ujung tombak. Meski belum mencetak gol, ia masih mampu mempertahankan tempatnya dan menggeser Rodrigo Muniz dari pilihan utama.

Newcastle Berpotensi Lakukan Perombakan

Situasi berbeda dialami Newcastle. Hanya satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi membuat Matthias Jaissle berpeluang mengubah komposisi tim.