Prediksi Skor dan Lineup Torino vs Lecce di Serie A: Misi Tuan Rumah Akhiri Tren Kekalahan

PONTIANAK POST - Torino berusaha menghentikan tren dua kekalahan beruntun saat menjamu Lecce pada pekan ke-11 Serie A 2026/2027 di Stadio Olimpico Grande Torino, Sabtu, 7 November 2026 pukul 21.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tim asuhan Ignazio Abate untuk kembali ke jalur kemenangan, sedangkan Lecce datang dengan catatan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir.

Torino Harus Memperbaiki Pertahanan

Advertisement Torino sebelumnya mencatat tiga kemenangan beruntun di Serie A, tetapi momentum tersebut terhenti setelah kalah 1-3 dari Como dan 0-2 dari Frosinone.

Persoalan konsentrasi Torino pada akhir pertandingan menjadi sorotan, karena mereka sudah kebobolan sembilan gol dalam 30 menit terakhir pertandingan musim ini.

Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Abate, terutama menghadapi Lecce yang membutuhkan poin untuk menjauh dari ancaman zona degradasi.

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Pelatih Torino itu menegaskan timnya harus menjaga ketenangan dan tidak larut dalam penilaian emosional setelah mengalami kekalahan.

"Kami belum menjadi tim yang matang dan harus melewati beberapa momen sulit, tetapi saya melihat hal-hal positif dan kami tidak boleh terbawa emosi," kata Abate dalam konferensi pers prapertandingan yang diberitakan Toro.it.

Abate juga mengakui timnya masih membutuhkan peningkatan dalam membaca situasi pertandingan dan menjaga konsistensi.

"Saya melihat tim yang bersemangat dan yakin kami akan memainkan pertandingan yang tepat melawan tim yang sulit dihadapi. Kami membutuhkan Torino yang hebat," ujarnya.

Lecce Berusaha Keluar dari Tren Buruk

Lecce menghadapi pertandingan ini dengan tekanan setelah mengalami empat kekalahan dalam lima laga terakhir, termasuk kekalahan 1-2 dari Genoa.