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Sepak Bola

Prediksi Skor Parma vs Bologna di Serie A: Derby Emilia, I Ducali Hadapi Tim yang Sedang Menanjak

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Penulis: Efprizan
Samuel Mbangula menjadi salah satu pemain andalan Bologna yang diharapkan kembali memberikan kontribusi saat menghadapi Parma dalam Derby Emilia. (IG@samuel.mbangula11)
Samuel Mbangula menjadi salah satu pemain andalan Bologna yang diharapkan kembali memberikan kontribusi saat menghadapi Parma dalam Derby Emilia. (IG@samuel.mbangula11)

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PONTIANAK POST - Bologna memburu kemenangan keempat beruntun saat bertandang ke markas Parma dalam Derby Emilia pada pekan ke-11 Serie A 2026/2027 di Stadion Ennio Tardini, Minggu, 8 November 2026 pukul 00.00 WIB.

Tim asuhan Raffaele Palladino datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Cagliari, AC Milan, dan Monza, sedangkan Parma mulai bangkit setelah meraih kemenangan 3-0 atas Atalanta.

Bologna dalam Performa Menanjak

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Bologna menjadi salah satu tim yang menunjukkan perkembangan paling menonjol sejak ditangani Palladino pada pertengahan September.

Bologna mencatat tiga kemenangan beruntun sebelum menghadapi Parma, termasuk kemenangan atas Cagliari dan AC Milan.

Kemenangan atas AC Milan di San Siro menjadi salah satu hasil paling menonjol setelah Samuel Mbangula mencetak hattrick.

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Bologna kemudian mengalahkan Monza dengan skor 2-1 meskipun sempat tertinggal lebih dahulu.

Lega Serie A mencatat Bologna mengumpulkan 13 poin dari enam pertandingan sejak Palladino mengambil alih tim.

Selain itu, Bologna sudah mencetak 12 gol dalam periode tersebut dan hanya sekali mengalami kekalahan.

Palladino mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan rangkaian kemenangan tersebut.

"Kemenangan membawa antusiasme dan kepercayaan diri, tetapi kami juga membutuhkan keseimbangan," kata Palladino dalam konferensi pers prapertandingan yang diberitakan ANSA.

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Editor : Efprizan
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