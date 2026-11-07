Prediksi Susunan Pemain Leeds United vs Tottenham di Liga Inggris: Calvert-Lewin Masih Diragukan

PONTIANAK POST – Leeds United akan menjamu Tottenham Hotspur pada pekan ke-10 Premier League 2026/2027 di Elland Road, Sabtu (7/11/2026) pukul 19.30 WIB.

Jelang pertandingan tersebut, perhatian tertuju pada kondisi sejumlah pemain penting dan kemungkinan perubahan susunan pemain kedua tim.

Leeds menghadapi tanda tanya terkait kebugaran Noah Okafor dan Anton Stach. Sementara Tottenham berpeluang mendapatkan tambahan kekuatan melalui kembalinya James Maddison dan Pedro Porro ke starting XI.

Advertisement Berdasarkan prediksi susunan pemain Premier League, duel ini berpotensi menghadirkan sejumlah perubahan menarik, terutama di sektor serang Spurs.

Leeds Tunggu Kabar Okafor dan Stach

Advertisement Pelatih Daniel Farke memberikan pembaruan kondisi pemain menjelang pertandingan. Noah Okafor dan Anton Stach masih diragukan tampil setelah mengalami masalah kebugaran.

Keduanya menjadi bagian penting dalam pilihan Farke. Jika tidak tersedia, Brenden Aaronson, Daniel James, Harry Wilson, dan Lukas Nmecha diperkirakan bersaing untuk mengisi dua posisi yang kosong.

Kabar lebih baik datang dari James Justin dan Gabriel Gudmundsson. Kedua pemain dinyatakan fit sehingga bisa menjadi pilihan di sektor pertahanan.

Dominic Calvert-Lewin juga masih berpeluang tampil. Farke mengaku optimistis secara hati-hati mengenai kondisi sang striker, meskipun sebelumnya ia sempat mengalami masalah pada kaki.

Selain itu, Joe Rodon telah kembali menjalani latihan penuh. Namun, peluangnya langsung menjadi starter masih belum pasti setelah cukup lama menepi akibat cedera hamstring.

Maddison Bisa Kembali Jadi Otak Serangan Spurs

Tottenham juga memiliki beberapa keputusan penting sebelum menghadapi Leeds. Pedro Porro berpeluang kembali ke starting XI setelah mendapatkan menit bermain dari bangku cadangan.