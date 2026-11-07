Prediksi Skor Mainz 05 vs Bayern Munich di Bundesliga: Bidik Kemenangan Mewah di MEWA Arena

PONTIANAK POST - Bayern Munich menghadapi Mainz 05 pada pekan kesembilan Bundesliga 2026/2027 di MEWA Arena, Sabtu, 7 November 2026, pukul 21.30 WIB, dengan target mempertahankan posisi puncak klasemen.

Bayern datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Atletico Madrid di Liga Champions, sedangkan Mainz berusaha menghentikan tren negatif setelah menelan kekalahan 1-4 dari Elversberg.

Pertandingan ini menjadi ujian bagi Die Roten, julukan Bayern Munich, yang harus menghadapi Mainz di tengah persoalan kebugaran sejumlah pemain dan absennya beberapa pemain penting.

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Bayern mengoleksi 18 poin dari delapan pertandingan dan berada di puncak klasemen, unggul selisih gol atas Borussia Dortmund.

Sementara itu, Mainz menempati peringkat kesembilan dengan 10 poin dan mengalami empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Catatan kandang Mainz juga menjadi perhatian karena mereka belum meraih kemenangan di MEWA Arena pada Bundesliga musim ini.

Meski demikian, Bayern tidak bisa menganggap pertandingan ini mudah karena Mainz pernah memberikan perlawanan berat dalam pertemuan sebelumnya.

Bahkan, Bayern harus bangkit dari ketertinggalan tiga gol sebelum menang 4-3 ketika terakhir kali bertandang ke markas Mainz.

Pernyataan Pelatih Jelang Pertandingan

Pelatih Mainz, Urs Fischer, meminta anak asuhnya kembali menunjukkan intensitas, agresivitas, dan efektivitas permainan.

Dikutip dari konferensi pers yang dipublikasikan melalui situs resmi Mainz pada 6 November 2026, Fischer mengatakan, "Kami harus kembali menunjukkan karakter yang menjadi kekuatan tim, yakni intensitas, agresivitas, dan efektivitas."