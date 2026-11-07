Prediksi Skor Borussia Dortmund vs Elversberg di Bundesliga: Guirassy Absen, BVB Tetap Diunggulkan

PONTIANAK POST - Borussia Dortmund kehilangan Serhou Guirassy saat menjamu SV Elversberg pada pekan kesembilan Bundesliga 2026/2027 di Signal Iduna Park, Sabtu, 7 November 2026, pukul 21.30 WIB, tetapi Die Schwarzgelben tetap diunggulkan untuk mengamankan tiga poin.

Penyerang asal Guinea tersebut mengalami cedera paha ketika Dortmund menang 2-1 atas Real Betis di Liga Champions, Rabu (4/11/2026).

Pelatih Niko Kovac memastikan Guirassy tidak masuk skuad pertandingan setelah mengalami masalah otot, sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers Jumat dan diberitakan melalui situs resmi Borussia Dortmund.

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Kehilangan Guirassy menjadi perhatian karena striker tersebut sudah mencetak delapan gol dalam 14 penampilan kompetitif musim ini.

"Serhou mengalami cedera otot dan tidak bisa bermain besok," kata Kovac dalam konferensi pers, dikutip dari situs resmi Borussia Dortmund.

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Kovac mengakui absennya Guirassy mengurangi kekuatan Dortmund, terutama dalam situasi bola mati dan produktivitas gol.

"Serhou sangat dirindukan karena postur tubuhnya dalam situasi bola mati, baik menyerang maupun bertahan, serta gol-gol yang sudah dicetaknya," ujar Kovac.

Namun, pelatih asal Kroasia tersebut menegaskan timnya memiliki sejumlah alternatif untuk mengisi posisi penyerang.

Fabio Silva berpeluang menjadi pilihan utama setelah mencetak gol penyeimbang ketika Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Bayern Munich pada 31 Oktober.

Dortmund kini berada di posisi kedua klasemen dengan 18 poin, sama dengan Bayern Munich, tetapi kalah selisih gol.