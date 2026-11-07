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Sepak Bola

Prediksi Skor dan Lineup Espanyol vs Deportivo La Coruna di La Liga: Era Baru Eder Sarabia Dimulai

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Penulis: Efprizan
Eder Sarabia memimpin Espanyol menghadapi Deportivo La Coruna dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih Los Pericos. (IG@rcdespanyol)
Eder Sarabia memimpin Espanyol menghadapi Deportivo La Coruna dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih Los Pericos. (IG@rcdespanyol)

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PONTIANAK POST - Espanyol menghadapi Deportivo La Coruna pada pekan ke-12 La Liga 2026/2027 di RCDE Stadium, Sabtu, 7 November 2026, pukul 22.15 WIB, dengan perhatian tertuju pada debut Eder Sarabia sebagai pelatih baru Los Pericos.

Sarabia mengambil alih kursi pelatih setelah Espanyol memecat Manolo Gonzalez dan kini menghadapi Deportivo yang sedang membangun kepercayaan diri setelah mengalahkan Osasuna 2-1.

Pertandingan ini menjadi ujian awal Sarabia untuk mempertahankan momentum kemenangan Espanyol atas Villarreal sekaligus memperbaiki posisi tim di klasemen.

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Debut Eder Sarabia dan Tantangan Espanyol

Espanyol berada di peringkat ke-14 dengan 11 poin dari 11 pertandingan, sedangkan Deportivo menempati posisi kedelapan dengan 14 poin.

Espanyol sebelumnya mengakhiri tiga kekalahan beruntun dengan kemenangan 1-0 di kandang Villarreal melalui gol Leandro Cabrera.

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Namun, pertandingan tersebut masih ditangani pelatih tim utama Sergio Garcia karena Sarabia belum memimpin tim secara langsung.

Dalam konferensi pers yang dipublikasikan situs resmi Espanyol pada 6 November, Sarabia mengatakan, "Ini tantangan besar untuk kembali meraih kemenangan."

"Kami sangat bersemangat dan memiliki motivasi tinggi. Kemenangan beberapa hari lalu memberikan tambahan energi bagi kami," ujar Sarabia.

Ia juga mengakui masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan gaya permainan yang diinginkannya.

"Kami siap menang, meskipun masih membutuhkan waktu untuk benar-benar menyempurnakan gaya permainan yang kami inginkan," kata Sarabia.

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Editor : Efprizan
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