Prediksi Skor Rennes vs Lille di Liga Prancis: Verdonk Bawa Kepercayaan Diri Usai Bersinar di UCL

PONTIANAK POST - Calvin Verdonk menjadi sorotan menjelang pertandingan Rennes vs Lille pada pekan ke-10 Liga Prancis 2026/2027 setelah bek Timnas Indonesia itu terpilih sebagai Man of the Match saat Lille bermain imbang 0-0 melawan Bodo/Glimt di Liga Champions.

Lille akan bertandang ke Roazhon Park, Minggu, 8 November 2026, dengan jadwal kick-off pukul 21.00 WIB.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas penampilan Verdonk yang tampil aktif di sisi kiri pertahanan Lille dalam pertandingan kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa itu.

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Verdonk mendapat penghargaan Man of the Match setelah tampil selama 90 menit ketika Lille bermain imbang tanpa gol melawan Bodo/Glimt.

Dalam pertandingan tersebut, ia menunjukkan kontribusi penting di sektor pertahanan sekaligus membantu membangun serangan dari sisi kiri.

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Bek Timnas Indonesia itu mencatatkan empat tekel, tiga sapuan, dan satu intersep. Ia juga membukukan akurasi umpan 83 persen berdasarkan data pertandingan yang dikutip sejumlah media.

Seusai pertandingan, Verdonk mengungkapkan kegembiraannya atas penghargaan tersebut.

"Saya sangat senang bisa meraih penghargaan Man of the Match di Liga Champions, kompetisi sepak bola terbesar," kata Verdonk.

Meski demikian, pemain berusia 29 tahun itu mengaku belum sepenuhnya puas karena Lille gagal membawa pulang tiga poin.

Penghargaan tersebut menjadi modal kepercayaan diri bagi Verdonk menjelang pertandingan melawan Rennes.