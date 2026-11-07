Prediksi Skor PSG vs Troyes di Liga Prancis: Modal Les Parisiens Hancurkan Kapal Selam Kuning

PONTIANAK POST - Paris Saint-Germain (PSG) memburu kemenangan ketujuh beruntun di Ligue 1 saat menjamu Troyes pada pekan ke-10 di Parc des Princes, Sabtu, 7 November 2026, dengan kekuatan tuan rumah semakin diperhitungkan setelah membantai Villarreal 6-0 di Liga Champions.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pukul 21.05 waktu Paris atau Minggu, 8 November 2026, pukul 03.05 WIB.

PSG datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat enam kemenangan beruntun di kompetisi domestik dan sepuluh kemenangan berturut-turut di seluruh kompetisi, menurut ulasan Sports Mole menjelang pertandingan.

Advertisement Namun, pelatih Luis Enrique meminta anak asuhnya tidak terlena dengan kemenangan besar atas Villarreal karena Troyes tetap harus dihadapi dengan konsentrasi penuh.

PSG dalam Performa Terbaik, Troyes Masih Berjuang

Kemenangan 6-0 atas kapal selam kuning, julukan Villarreal, pada 3 November menjadi modal penting PSG sebelum kembali berlaga di Ligue 1.

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Dalam pertandingan tersebut, Fabián Ruiz mencetak dua gol, sedangkan Désiré Doué dan Senny Mayulu turut mencatatkan nama di papan skor.

João Neves juga memberikan kontribusi gol dan assist, sementara Maghnes Akliouche menyumbangkan dua assist.

Hasil tersebut memperlihatkan kedalaman skuad PSG meskipun sejumlah pemain utama masih mengalami cedera.

PSG berada di puncak klasemen, sedangkan Troyes menempati peringkat ke-16 dengan delapan poin dari sembilan pertandingan.

Troyes sebenarnya mulai memperbaiki keadaan setelah mengalahkan Le Mans 2-0 pada 31 Oktober melalui gol Mouhamed Diop dan Ismaël Boura.