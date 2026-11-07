Nama Ronaldo Hilang dari Skuad Portugal: Jorge Jesus Umumkan 28 Pemain, Ada 7 Wajah Baru

PONTIANAK POST – Timnas Portugal mulai menatap masa depan tanpa Cristiano Ronaldo. Pelatih Jorge Jesus resmi mengumumkan 28 pemain untuk menghadapi agenda UEFA Nations League pada November 2026, sehari setelah sang megabintang menyatakan pensiun dari tim nasional.

Pengumuman skuad tersebut menjadi penanda dimulainya fase baru Portugal. Untuk pertama kalinya sejak keputusan Ronaldo.

Jesus menyusun daftar pemain tanpa memasukkan nama kapten yang selama bertahun-tahun menjadi ikon Selecao das Quinas.

Advertisement Dikutip dari laporan Reuters, Jesus memanggil tujuh wajah baru dibandingkan daftar sebelumnya. Lima di antaranya merupakan pemain yang berasal dari timnas Portugal kelompok usia U-21.

Keputusan itu memperlihatkan arah pembaruan yang ingin dibangun Jesus. Portugal tidak hanya kehilangan pemain dengan catatan luar biasa, tetapi juga harus menyiapkan generasi penerus untuk menjaga daya saing tim.

Advertisement Daftar lengkap 28 pemain Portugal

Berikut 28 pemain yang dipanggil Jorge Jesus:

Kiper:

Diogo Costa

Rui Silva

Samuel Soares

Bek:

João Cancelo

Diogo Dalot

Alberto Costa

Rúben Dias

Renato Veiga

Tomás Araújo

António Silva

Gonçalo Inácio

Nuno Tavares

Gelandang:

Rúben Neves

João Palhinha

Mateus Fernandes

João Neves

Vitinha

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

Penyerang: