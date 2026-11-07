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Sepak Bola

Nama Ronaldo Hilang dari Skuad Portugal: Jorge Jesus Umumkan 28 Pemain, Ada 7 Wajah Baru

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Cristiano Ronaldo. (RSL)
Cristiano Ronaldo. (RSL)

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PONTIANAK POST – Timnas Portugal mulai menatap masa depan tanpa Cristiano Ronaldo. Pelatih Jorge Jesus resmi mengumumkan 28 pemain untuk menghadapi agenda UEFA Nations League pada November 2026, sehari setelah sang megabintang menyatakan pensiun dari tim nasional.

Pengumuman skuad tersebut menjadi penanda dimulainya fase baru Portugal. Untuk pertama kalinya sejak keputusan Ronaldo.

Jesus menyusun daftar pemain tanpa memasukkan nama kapten yang selama bertahun-tahun menjadi ikon Selecao das Quinas.

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Dikutip dari laporan Reuters, Jesus memanggil tujuh wajah baru dibandingkan daftar sebelumnya. Lima di antaranya merupakan pemain yang berasal dari timnas Portugal kelompok usia U-21.

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Keputusan itu memperlihatkan arah pembaruan yang ingin dibangun Jesus. Portugal tidak hanya kehilangan pemain dengan catatan luar biasa, tetapi juga harus menyiapkan generasi penerus untuk menjaga daya saing tim.

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Daftar lengkap 28 pemain Portugal

Berikut 28 pemain yang dipanggil Jorge Jesus:

Kiper:

  • Diogo Costa
  • Rui Silva
  • Samuel Soares

Bek:

  • João Cancelo
  • Diogo Dalot
  • Alberto Costa
  • Rúben Dias
  • Renato Veiga
  • Tomás Araújo
  • António Silva
  • Gonçalo Inácio
  • Nuno Tavares

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Gelandang:

  • Rúben Neves
  • João Palhinha
  • Mateus Fernandes
  • João Neves
  • Vitinha
  • Bruno Fernandes
  • Bernardo Silva

Penyerang:

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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