Cristiano Ronaldo Pensiun, Jorge Jesus Ungkap Harapan yang Tak Terwujud

PONTIANAK POST – Pelatih Timnas Portugal, Jorge Jesus, mengaku semula memperkirakan Cristiano Ronaldo masih akan melanjutkan kiprahnya bersama Selecao das Quinas.

Bahkan, nama megabintang berusia 41 tahun itu masih berada dalam rencana pemanggilan pemain sebelum mengumumkan pensiun dari tim nasional.

Pengakuan tersebut disampaikan Jesus dalam konferensi pers di Cidade do Futebol, Portugal, Jumat (6/11/2026).

Advertisement Momen itu berlangsung ketika ia mengumumkan skuad Portugal untuk agenda UEFA Nations League.

"Saya kira dia akan kembali. Tentu saya berpikir untuk memanggilnya dan berbicara dengannya. Namun, saya harus menghormati keputusannya," kata Jesus dikutip dari laman FPF (6/11).

Advertisement Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Jesus tidak memperkirakan Ronaldo akan mengakhiri karier internasionalnya secepat itu.

Sang pelatih mengaku masih mempertimbangkan penyerang Al Nassr tersebut untuk masuk dalam daftar pemain Portugal.

Jorge Jesus Baru Tahu Keputusan Cristiano Ronaldo

Jesus juga mengungkapkan bahwa dirinya baru mengetahui keputusan Cristiano Ronaldo setelah sang pemain mengumumkannya kepada publik pada Kamis (5/11/2026).

Menurut Jesus, sebelum pengumuman tersebut, Ronaldo masih berada dalam daftar pemain yang dipertimbangkan untuk memperkuat Portugal.

"Dia masih bermain, masih mencetak gol. Dia adalah salah satu pemain yang ada dalam daftar skuad saya," ujar Jesus, seperti dikutip Reuters.