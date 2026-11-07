Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sepak Bola

Siapa Kapten Portugal Setelah Cristiano Ronaldo? Jorge Jesus Ungkap Nama Gelandang Real Madrid

K
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Pelatih Tim Nasional Portugal, Jorge Jesus mengumumkan pada hari Jumat daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan melawan Denmark dan Wales, di Grup A4 Liga Bangsa-Bangsa. (FPF)
Pelatih Tim Nasional Portugal, Jorge Jesus mengumumkan pada hari Jumat daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan melawan Denmark dan Wales, di Grup A4 Liga Bangsa-Bangsa. (FPF)

Advertisement

PONTIANAK POST – Kepergian Cristiano Ronaldo dari Timnas Portugal membuka satu posisi penting yang selama hampir dua dekade melekat pada sosok megabintang tersebut.

Kini, perhatian tertuju kepada Bernardo Silva yang berpeluang menjadi kapten Portugal berikutnya.

Pelatih Portugal, Jorge Jesus, telah mengungkapkan bagaimana proses penentuan pemimpin tim setelah Ronaldo mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada 5 November 2026.

Advertisement

Menariknya, Jesus menyebut Bernardo Silva sebagai pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak setelah Ronaldo.

Baca Juga: Cristiano Ronaldo Pensiun, Jorge Jesus Ungkap Harapan yang Tak Terwujud

Hal itu membuat gelandang Real Madrid tersebut berada di posisi terdepan dalam hierarki kapten Selecao das Quinas.

Advertisement

Dalam konferensi pers pengumuman skuad Portugal, Jumat (6/11/2026), Jesus menjelaskan bahwa pemilihan kapten tim nasional tidak sepenuhnya berada di tangan pelatih.

“Di tim nasional, pelatih tidak memilih kapten. Mereka dipilih berdasarkan jumlah penampilan internasional. Saat ini ada lima pemain dengan jumlah penampilan terbanyak,” kata Jesus, sebagaimana dikutip ABola (6/11).

Baca Juga: Nama Ronaldo Hilang dari Skuad Portugal: Jorge Jesus Umumkan 28 Pemain, Ada 7 Wajah Baru

Bernardo Silva di Urutan Teratas Setelah Cristiano Ronaldo

Jesus kemudian menyebut lima pemain yang masuk dalam kelompok pemimpin Portugal setelah Ronaldo.

Mereka adalah Bernardo Silva, Rúben Dias, João Cancelo, Rúben Neves, dan Bruno Fernandes.

“Logikanya akan tetap sama. Pemain dengan jumlah penampilan terbanyak setelah Cris adalah Bernardo Silva. Bernardo Silva, Rúben Dias, João Cancelo, Rúben Neves, dan Bruno Fernandes. Bukan berdasarkan urutan, tetapi mereka berlima,” ujar Jesus.

Advertisement
Editor : Khoiril Arif Ya'qob
Bagikan:

Artikel Terkait

Cristiano Ronaldo Pensiun, Jorge Jesus Ungkap Harapan yang Tak Terwujud

Cristiano Ronaldo Pensiun, Jorge Jesus Ungkap Harapan yang Tak Terwujud

Jorge Jesus mengungkap Cristiano Ronaldo sebenarnya masih masuk rencana pemanggilan Portugal sebelum memutuskan pensiun dari tim nasional.

Nama Ronaldo Hilang dari Skuad Portugal: Jorge Jesus Umumkan 28 Pemain, Ada 7 Wajah Baru

Nama Ronaldo Hilang dari Skuad Portugal: Jorge Jesus Umumkan 28 Pemain, Ada 7 Wajah Baru

Jorge Jesus mengumumkan 28 pemain Timnas Portugal tanpa Cristiano Ronaldo. Tujuh wajah baru masuk dalam skuad untuk agenda internasional.

Cristiano Ronaldo Tegaskan Belum Pensiun dari Timnas Portugal, Ungkap Konfliknya dengan Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo Tegaskan Belum Pensiun dari Timnas Portugal, Ungkap Konfliknya dengan Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo memastikan belum pensiun dari Portugal dan mengungkap alasan meninggalkan pemusatan latihan setelah konflik dengan Jorge J

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer