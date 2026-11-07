Siapa Kapten Portugal Setelah Cristiano Ronaldo? Jorge Jesus Ungkap Nama Gelandang Real Madrid

PONTIANAK POST – Kepergian Cristiano Ronaldo dari Timnas Portugal membuka satu posisi penting yang selama hampir dua dekade melekat pada sosok megabintang tersebut.

Kini, perhatian tertuju kepada Bernardo Silva yang berpeluang menjadi kapten Portugal berikutnya.

Pelatih Portugal, Jorge Jesus, telah mengungkapkan bagaimana proses penentuan pemimpin tim setelah Ronaldo mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada 5 November 2026.

Advertisement Menariknya, Jesus menyebut Bernardo Silva sebagai pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak setelah Ronaldo.

Hal itu membuat gelandang Real Madrid tersebut berada di posisi terdepan dalam hierarki kapten Selecao das Quinas.

Advertisement Dalam konferensi pers pengumuman skuad Portugal, Jumat (6/11/2026), Jesus menjelaskan bahwa pemilihan kapten tim nasional tidak sepenuhnya berada di tangan pelatih.

“Di tim nasional, pelatih tidak memilih kapten. Mereka dipilih berdasarkan jumlah penampilan internasional. Saat ini ada lima pemain dengan jumlah penampilan terbanyak,” kata Jesus, sebagaimana dikutip ABola (6/11).

Bernardo Silva di Urutan Teratas Setelah Cristiano Ronaldo

Jesus kemudian menyebut lima pemain yang masuk dalam kelompok pemimpin Portugal setelah Ronaldo.

Mereka adalah Bernardo Silva, Rúben Dias, João Cancelo, Rúben Neves, dan Bruno Fernandes.

“Logikanya akan tetap sama. Pemain dengan jumlah penampilan terbanyak setelah Cris adalah Bernardo Silva. Bernardo Silva, Rúben Dias, João Cancelo, Rúben Neves, dan Bruno Fernandes. Bukan berdasarkan urutan, tetapi mereka berlima,” ujar Jesus.