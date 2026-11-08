Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sepak Bola

Prediksi Skor PSS Sleman vs Bhayangkara FC di BRI Super League: Super Elang Jawa Kehilangan 2 Pemain

K
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Kondisi Moussa Bagayoko menjadi modal penting bagi PSS Sleman dalam mempersiapkan pertandingan. (PSS)
Kondisi Moussa Bagayoko menjadi modal penting bagi PSS Sleman dalam mempersiapkan pertandingan. (PSS)

Advertisement

PONTIANAK POST – PSS Sleman menghadapi ujian berat saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Maguwoharjo, Minggu (8/11/2026) pukul 15.30 WIB, Super Elang Jawa membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di papan klasemen.

Namun, Bhayangkara datang dengan ambisi mencuri poin. Melihat kondisi kedua tim, pertandingan diperkirakan berlangsung ketat.

Advertisement

PSS Sleman Punya Keuntungan Kandang, Tetapi Kehilangan Pemain Penting

PSS membutuhkan hasil positif setelah melalui periode sulit. Dalam laporan resmi I.League, Super Elang Jawa tercatat berada di posisi ke-16 dengan empat poin dari delapan pertandingan.

Baca Juga: Prediksi Skor Persija vs Persebaya di BRI Super League: Shin Tae-yong Waspadai Ancaman Bajul Ijo

Advertisement

Mereka baru meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan enam kekalahan.

Pelatih Pieter Huistra menyadari pentingnya pertandingan ini. Ia menyebut rotasi pada laga I.League Cup sebelumnya membuat sejumlah pemain memiliki kondisi lebih segar.

“Kami sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan tersebut,” ujar Huistra dalam keterangan di laman PSS Sleman.

Baca Juga: Prediksi Persijap vs Garudayaksa FC di BRI Super League: Laskar Kalinyamat Akhiri Puasa Kemenangan?

Meski demikian, PSS dipastikan tidak diperkuat Stefan Ashkovski dan Kevin Gomes karena hukuman larangan bermain.

Kondisi Christophe Nduwarugira juga masih harus dipantau akibat indikasi cedera.

Kabar baiknya, Moussa Bagayoko telah kembali berlatih dan berpeluang masuk skuad pertandingan.

Advertisement
Editor : Khoiril Arif Ya'qob
Bagikan:

Artikel Terkait

Prediksi Skor Java United vs Persib Bandung di BRI Super League: Maung Bandung Dibayangi Kelelahan

Prediksi Skor Java United vs Persib Bandung di BRI Super League: Maung Bandung Dibayangi Kelelahan

Java United menjamu Persib Bandung di pekan kesembilan Super League. Tuan rumah punya rekor kandang, Maung Bandung dibayangi jadwal padat.

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri di BRI Super League: Dua Bek Macan Putih Absen

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri di BRI Super League: Dua Bek Macan Putih Absen

Bali United menjamu Persik Kediri di pekan kesembilan Super League. Dua bek Persik absen, tuan rumah diprediksi menang.

Prediksi Skor Manchester United vs Aston Villa di Liga Inggris: Old Trafford Jadi Ujian Kedua Tim

Prediksi Skor Manchester United vs Aston Villa di Liga Inggris: Old Trafford Jadi Ujian Kedua Tim

Manchester United menjamu Aston Villa di Old Trafford. Setan Merah bermodal kemenangan atas Roma, sementara Villa kehilangan Matty Cash.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer