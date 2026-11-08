Prediksi Skor PSS Sleman vs Bhayangkara FC di BRI Super League: Super Elang Jawa Kehilangan 2 Pemain

PONTIANAK POST – PSS Sleman menghadapi ujian berat saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Maguwoharjo, Minggu (8/11/2026) pukul 15.30 WIB, Super Elang Jawa membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di papan klasemen.

Namun, Bhayangkara datang dengan ambisi mencuri poin. Melihat kondisi kedua tim, pertandingan diperkirakan berlangsung ketat.

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PSS membutuhkan hasil positif setelah melalui periode sulit. Dalam laporan resmi I.League, Super Elang Jawa tercatat berada di posisi ke-16 dengan empat poin dari delapan pertandingan.

Advertisement Mereka baru meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan enam kekalahan.

Pelatih Pieter Huistra menyadari pentingnya pertandingan ini. Ia menyebut rotasi pada laga I.League Cup sebelumnya membuat sejumlah pemain memiliki kondisi lebih segar.

“Kami sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan tersebut,” ujar Huistra dalam keterangan di laman PSS Sleman.

Meski demikian, PSS dipastikan tidak diperkuat Stefan Ashkovski dan Kevin Gomes karena hukuman larangan bermain.

Kondisi Christophe Nduwarugira juga masih harus dipantau akibat indikasi cedera.

Kabar baiknya, Moussa Bagayoko telah kembali berlatih dan berpeluang masuk skuad pertandingan.