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Sepak Bola

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri di BRI Super League: Dua Bek Macan Putih Absen

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Gelandang serang Bali United FC, Jay Herdman memberikan kontribusi nyata saat Serdadu Tridatu menantang tuan rumah Persiba Balikpapan hari Rabu (4/11). (BALI UNITED)
Gelandang serang Bali United FC, Jay Herdman memberikan kontribusi nyata saat Serdadu Tridatu menantang tuan rumah Persiba Balikpapan hari Rabu (4/11). (BALI UNITED)

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PONTIANAK POST – Bali United menghadapi Persik Kediri pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (8/11/2026). Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB.

Serdadu Tridatu lebih diunggulkan karena memiliki posisi klasemen lebih baik dan produktivitas gol yang menjanjikan.

Namun, Persik tetap berpotensi memberikan kejutan meski harus kehilangan dua pemain penting di lini pertahanan.

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Bali United Terhambat Persiapan Singkat

Bali United menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan 16 poin, sedangkan Persik berada di posisi kesepuluh dengan 10 poin.

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Dalam I.League disebut pelatih Johnny Jansen mengakui persiapan timnya menghadapi Persik tidak ideal.

Padatnya agenda Super League dan I.League Cup membuat Bali United memiliki waktu terbatas untuk berlatih.

Meski begitu, Jansen menegaskan timnya tetap melakukan analisis terhadap permainan lawan. Bali United juga ingin menjaga momentum positif, terutama dalam urusan mencetak gol.

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Persik Kehilangan Dua Bek Andalan

Persik Kediri datang dengan kepercayaan diri untuk mencuri poin. Pelatih Marcos Reina menyatakan timnya telah memaksimalkan waktu persiapan untuk mempelajari permainan Bali United.

Namun, Macan Putih dipastikan kehilangan Kiko Carneiro dan Marcelo Djalo akibat akumulasi kartu kuning.

Absennya dua pemain tersebut bisa menjadi persoalan ketika menghadapi lini serang tuan rumah.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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