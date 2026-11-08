Prediksi Skor Java United vs Persib Bandung di BRI Super League: Maung Bandung Dibayangi Kelelahan

PONTIANAK POST – Java United FC akan menjamu Persib Bandung pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026), pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat. Java United memiliki keuntungan bermain di kandang, sedangkan Persib datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan penting di kompetisi Asia.

Java United Percaya Diri di Stadion Jatidiri

Advertisement Berdasarkan laporan I.League, pelatih Fabio Lefundes menegaskan timnya memiliki kualitas untuk menghadapi Persib. Kepercayaan diri tersebut bukan tanpa alasan.

Java United belum terkalahkan dalam empat pertandingan kandang di Stadion Jatidiri, dengan catatan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Advertisement Lefundes juga mengingatkan anak asuhnya agar tidak menganggap perjalanan panjang Persib dari Australia sebagai keuntungan otomatis.

Menurutnya, Maung Bandung mempunyai kedalaman skuad yang memungkinkan mereka melakukan rotasi.

Penyerang Gustavo Almeida turut menyampaikan bahwa Java United sudah menyiapkan rencana permainan untuk menghadapi sang juara bertahan.

Persib Berburu Kemenangan di Tengah Jadwal Padat

Persib datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Melbourne Victory yang memastikan tiket ke babak 16 besar AFC Champions League Two 2026/2027.

Namun, perjalanan dari Australia menjadi tantangan tersendiri. Pelatih Igor Tolic menyebut pertandingan melawan Java United merupakan laga kesepuluh Persib dalam 30 hari.

Timnya membutuhkan waktu pemulihan sebelum menentukan pemain yang benar-benar siap tampil.