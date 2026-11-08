Prediksi Skor Crystal Palace vs Liverpool di Liga Inggris: The Reds Bidik Kebangkitan

PONTIANAK POST – Liverpool bertandang ke markas Crystal Palace pada pekan ke-10 Premier League 2026/2027 di Selhurst Park, Minggu (8/11/2026). Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 21.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan, tetapi dengan kepentingan berbeda. Liverpool ingin kembali ke jalur positif setelah menelan dua kekalahan beruntun, sedangkan Palace berusaha keluar dari tekanan di papan bawah.

Crystal Palace Kehilangan Mesin Gol

Advertisement Crystal Palace menempati peringkat ke-18 dengan tujuh poin dari sembilan pertandingan. Tim asuhan Pierre Sage sedang mengalami periode sulit setelah menelan tiga kekalahan beruntun di Premier League.

Berdasar laman resmi klub, masalah tuan rumah bertambah karena Jean-Philippe Mateta harus menjalani hukuman larangan bermain setelah mendapat kartu merah ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Ismaila Sarr juga belum bisa tampil karena cedera.

Advertisement Namun, Palace memiliki alternatif di lini depan. Sage menyebut Eddie Nketiah dan Jørgen Strand Larsen sebagai pilihan untuk menggantikan Mateta. Strand Larsen bahkan dinilai sudah cukup bugar untuk bermain sekitar 60 hingga 75 menit.

Liverpool Wajib Bangkit di Selhurst Park

Liverpool berada di posisi keenam dengan 15 poin. Kekalahan 0-1 dari Arsenal di liga, disusul hasil 2-3 melawan Fenerbahce di Liga Champions, membuat tim asuhan Andoni Iraola membutuhkan respons.

Kabar baiknya pada laman klubnya disebut, Iraola tidak melaporkan tambahan masalah kebugaran. Ryan Gravenberch masih diragukan akibat cedera tumit, sementara Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Hugo Ekitike, dan Giovanni Leoni belum tersedia.

Iraola menyebut kondisi Gravenberch akan dipantau hingga menjelang pertandingan. Pemain lain berada dalam kondisi yang relatif sama seperti laga sebelumnya.

Prediksi Skor Crystal Palace vs Liverpool

Palace punya keuntungan bermain di kandang, tetapi absennya Mateta dan Sarr bisa mengurangi daya gedor mereka.

Liverpool juga sedang tidak stabil, namun kualitas individu dan kedalaman skuad memberi keunggulan bagi tim tamu.