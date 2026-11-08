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Sepak Bola

Prediksi Skor Manchester United vs Aston Villa di Liga Inggris: Old Trafford Jadi Ujian Kedua Tim

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Benjamin Sesko (kanan) merayakan gol ketiga Manchester United bersama Matheus Cunha. (THEGUARDiAN)
Benjamin Sesko (kanan) merayakan gol ketiga Manchester United bersama Matheus Cunha. (THEGUARDIAN)

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PONTIANAK POST – Manchester United menjamu Aston Villa pada pekan ke-10 Premier League 2026/2027 di Old Trafford, Minggu (8/11/2026). Pertandingan dijadwalkan kick-off pukul 16.30 GMT atau 23.30 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Manchester United untuk memperbaiki posisi setelah awal musim yang belum konsisten.

Aston Villa juga membutuhkan hasil positif setelah menelan kekalahan telak di kompetisi Eropa.

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Manchester United Punya Modal Kebangkitan

Manchester United datang dengan kepercayaan diri setelah membalikkan keadaan dan mengalahkan AS Roma 3-2 di Liga Champions pada tengah pekan.

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Namun, kemenangan tersebut belum menghapus pekerjaan rumah Michael Carrick di Premier League. Setan Merah masih memburu kemenangan liga pertama sejak Agustus.

Dalam laman klub disebut MU menghadapi sejumlah masalah pemain. Lisandro Martinez harus absen karena skorsing, sedangkan Carlos Baleba dipastikan menepi akibat cedera hamstring.

Marcus Rashford, Benjamin Sesko, Luke Shaw, dan Manuel Ugarte juga masih berada dalam daftar pemain yang belum tersedia.

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Patrick Dorgu sudah kembali berlatih, tetapi kondisinya akan diperiksa sebelum pertandingan.

Aston Villa Kehilangan Matty Cash

Aston Villa datang dengan bekal tiga kemenangan, tiga hasil imbang, dan tiga kekalahan di liga. Tim asuhan Unai Emery ingin segera bangkit setelah kalah 0-3 dari Barcelona di Liga Champions.

Disebut juga dalam lamannya, Villa dipastikan kehilangan Matty Cash akibat akumulasi kartu kuning. Matteo Ruggeri dan Amadou Onana juga masih absen karena cedera.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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