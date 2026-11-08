Prediksi Skor dan Lineup Brighton vs Brentford di Liga Inggris: The Seagulls Diunggulkan

PONTIANAK POST - Brighton & Hove Albion berpeluang memperpanjang tren positif saat menjamu Brentford pada pekan ke-10 Liga Inggris 2026/2027 di American Express Stadium, Minggu (8/11/2026), pukul 21.00 WIB.

The Seagulls, julukan Brighton, datang dengan modal kemenangan 1-0 atas Manchester City di Liga Inggris dan Getafe di UEFA Conference League.

Sementara itu, Brentford berusaha melanjutkan momentum setelah mengalahkan Nottingham Forest 2-0 pada pertandingan sebelumnya.

Advertisement Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim yang sama-sama mengincar persaingan di papan atas klasemen.

Brighton Lebih Diunggulkan, Brentford Punya Ancaman

Brighton menempati posisi ketiga klasemen dengan koleksi 19 poin dari sembilan pertandingan. Brighton mencatat enam kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

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Keunggulan lainnya adalah catatan kandang yang cukup meyakinkan, dengan lima kemenangan dan satu hasil imbang dalam enam pertandingan di semua kompetisi musim ini.

Bahkan, Brighton belum pernah kalah dalam lima pertemuan kandang melawan Brentford di Premier League, dengan catatan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Namun, Brentford bukan lawan yang mudah dikalahkan. Tim berjuluk The Bees tersebut baru sekali kalah dalam sembilan pertandingan liga, dengan tiga kemenangan dan lima hasil imbang.

Brentford selalu bermain imbang dalam empat pertandingan tandang Premier League musim ini. Kehadiran Igor Thiago menjadi salah satu ancaman bagi pertahanan tuan rumah setelah penyerang tersebut mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir Brentford.

Brighton memiliki peluang lebih besar karena produktivitas di kandang, tetapi Brentford mempunyai kemampuan mencetak gol lebih dahulu dan berpotensi memberikan perlawanan.