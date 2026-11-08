Prediksi Skor dan Lineup Ipswich Town vs Bournemouth di Liga Inggris: Bidik Kemenangan Kedelapan

PONTIANAK POST - Bournemouth memburu kemenangan kedelapan secara beruntun saat bertandang ke markas Ipswich Town pada pekan ke-10 Liga Inggris 2026/2027 di Portman Road, Minggu (8/11/2026), pukul 21.00 WIB.

The Cherries, julukan Bournemouth, sedang berada dalam performa impresif setelah meraih tujuh kemenangan beruntun di tiga kompetisi dengan mencetak 19 gol dan hanya kebobolan satu kali.

Sebaliknya, Ipswich Town membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi klasemen setelah melewati tiga pertandingan Premier League tanpa kemenangan.

Advertisement Pertandingan ini juga menjadi perhatian karena pelatih Ipswich, Gary O'Neil, akan menghadapi Bournemouth, klub yang pernah ditanganinya.

Bournemouth Punya Modal Tujuh Kemenangan Beruntun

Bournemouth menempati peringkat kesembilan klasemen dengan 12 poin, sedangkan Ipswich berada di posisi ke-14 dengan 11 poin.

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Bournemouth mencatat tiga kemenangan beruntun di Premier League setelah mengalahkan Sunderland, Manchester United, dan Leeds United.

Mereka juga mengalahkan Sparta Praha 3-1 pada pertandingan Liga Europa, Kamis (5/11/2026).

Dengan demikian, Bournemouth datang ke Portman Road membawa tujuh kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Sementara itu, Ipswich hanya mampu bermain imbang melawan Nottingham Forest dan Hull City setelah sebelumnya kalah 2-3 dari Manchester City.

Meski demikian, Ipswich memiliki catatan produktivitas 14 gol dalam sembilan pertandingan Premier League.