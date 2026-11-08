Prediksi Skor dan Lineup Crystal Palace vs Liverpool di Liga Inggris: The Reds Bidik Kebangkitan

PONTIANAK POST - Crystal Palace kehilangan Jean-Philippe Mateta dan Ismaila Sarr saat menjamu Liverpool pada pekan ke-10 Liga Inggris 2026/2027 di Selhurst Park, Minggu (8/11/2026), pukul 21.00 WIB.

Absennya dua pemain depan tersebut menjadi persoalan bagi Crystal Palace yang sedang terpuruk di peringkat ke-19 dengan tujuh poin, sedangkan Liverpool berada di posisi keenam dengan 15 poin.

The Reds, julukan Liverpool, juga membutuhkan kemenangan setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Arsenal dan Fenerbahce di dua kompetisi berbeda.

Advertisement Pertandingan ini sekaligus menjadi ujian penting bagi pelatih Crystal Palace, Pierre Sage, yang sedang berada di bawah tekanan akibat buruknya hasil pertandingan.

Liverpool Diunggulkan, Crystal Palace dalam Tekanan

Crystal Palace hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

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The Eagles juga menelan tiga kekalahan beruntun di Premier League, masing-masing dari Brighton, Newcastle United, dan Tottenham Hotspur.

Masalah pertahanan menjadi perhatian karena Palace sudah kebobolan 21 gol dalam sembilan pertandingan liga.

Hasil imbang 1-1 melawan Hoffenheim di Liga Europa pada Kamis (5/11/2026) belum cukup mengangkat performa tim asuhan Pierre Sage.

Di sisi lain, Liverpool juga sedang menghadapi periode sulit setelah kalah 1-0 dari Arsenal di Premier League dan tumbang 3-2 dari Fenerbahce di Liga Champions.

Meski demikian, Liverpool memiliki catatan tandang yang cukup baik dengan tiga kemenangan dalam empat pertandingan tandang liga musim ini.